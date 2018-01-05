В Киеве в этом году на реконструкцию коллекторов направят более 120 млн гривен

Большинство канализационных сетей столицы строились примерно 50 лет назад.

Фото: kyivcity.gov.ua

Власти Киева направят в этом году более 120 млн гривен на плановые работы по реконструкции объектов киевского канализационного хозяйства.

Об этом сообщается на сайте Киевской городской госадминистрации.

"Прежде всего, масштабные работы выполнят на Новодарницком канализационном коллекторе, где несколько недель назад произошла авария, и на Борщаговском канализационном коллекторе", - сообщил во время инспекции замглавы КГГА Петр Пантелеев.

Он также отметил, что подавляющее большинство канализационных сетей Киева строились примерно 50 лет назад.

"Объекты канализационного хозяйства поврежденые газовой коррозией, что в будущем может вызвать аварийные случаи. В прошлом году мы построили вторую нитку Главного городского канализационного коллектора вместо существующего аварийного. И планируем постепенно осуществлять замену и реконструкции более локальных коллекторов", - сказал Пантелеев.

Также в КГГА напомнили, что 15 декабря прошлого года произошла авария на Новодарницком коллекторе. В результате действия газовой коррозии, несущая способность была утрачена, верх трубы разрушился и образовалось пропасть земельного участка диаметром 6 метров и глубиной 3,5 метра. На период ликвидации аварии было установлено временное перекачивание стоков. Также было приостановлено движение трамвая на данном участке.