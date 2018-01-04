Налоговики ликвидировали в Киеве конвертцентр с оборотом более 150 миллионов гривен

В Киеве сотрудники налоговой милиции ликвидировали конвертцентр с оборотом более 150 млн. грн.

Как передает Цензор.НЕТ , в ходе расследования уголовного производства, открытого по ч.4 ст.190 и ч.3 ст.209 УК Украины, была установлена группа лиц, которые оказывали предприятиям реального сектора экономики услуги по формированию незаконного налогового кредита и переводу безналичных денег в наличные.

Для ведения незаконной деятельности злоумышленники зарегистрировали ряд транзитных и фиктивных предприятий. На их счета компании реального сектора экономики перечисляли безналичные денежные средства якобы за приобретенные товары и услуги. После этого деньги переводились на счета организаторов незаконной схемы, снимались наличными и вместе с поддельными первичными документами передавались выгодополучателям за вычетом 10-12,5%, которые служили вознаграждением за оказание незаконных услуг.