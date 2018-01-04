Налоговики ликвидировали в Киеве конвертцентр с оборотом более 150 миллионов гривен
В Киеве сотрудники налоговой милиции ликвидировали конвертцентр с оборотом более 150 млн. грн.
Как передает
Для ведения незаконной деятельности злоумышленники зарегистрировали ряд транзитных и фиктивных предприятий. На их счета компании реального сектора экономики перечисляли безналичные денежные средства якобы за приобретенные товары и услуги. После этого деньги переводились на счета организаторов незаконной схемы, снимались наличными и вместе с поддельными первичными документами передавались выгодополучателям за вычетом 10-12,5%, которые служили вознаграждением за оказание незаконных услуг.
Общий объем проконвертированных денежных средств с использованием реквизитов "транзитно-конвертационных" предприятий в течение 2017 года составил более 150 млн грн.
Во время проведения санкционированных обысков в помещениях, обеспечивающих работу конвертцентра, по месту жительства организатора и участников преступной схемы, были найдены и изъяты 49 печатей, штампы, 112 600 грн, 51 200 долларов США и 15 550 Евро наличными, чековые книжки, компьютерную технику, первичные бухгалтерские документы фиктивных компаний, черновые записи, подтверждающие преступную деятельность этой группы лиц.
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