Бывший директор филиала банка в Киеве присвоил 52 млн гривен

Столичная прокуратура сообщила ему о подозрении.

Фото: Александр Рудоманов

Прокуратура Киева сообщила о подозрении бывшему руководителю столичного отделения "Инновационно-промышленного банка", который присвоил 52 млн гривен.

Об этом сообщила пресс-служба столичной прокуратуры в Фейсбуке.

"Сообщено о подозрении бывшему директору киевской дирекции ПАО «Инновационно-промышленный банк» по факту завладения средствами финучреждения в особо крупных размерах, совершенном в ходе рефинансирования", - говорится в сообщении.

Установлено, что находясь на указанной должности подозреваемый в период с 19 мая 2010 года по 28 января 2011 года при предоставлении кредитов в форме операций учета векселей завладел средствами рефинансирования, предоставленных Национальным банкомдля поддержания ликвидности банка, в сумме почти 52 млн гривен.

"Экс-чиновнику объявлено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением в особо крупных размерах).

Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.

Напомним, Генпрокуратура подозревает менеджеров Марфин Банка в хищении 300 млн гривен.