Добыча украинского газа в 2017 году выросла до 20,8 миллиарда кубометров
В Украине добыча природного газа в 2017 году возросла до 20,8 млрд кубометров, что на 620 млн куб. м больше, чем за 2016 год.
Об этом
"Поступление природного газа в ГТС от газодобывающих предприятий Украины выросло до 20,8 млрд м куб. По сравнению с 12-месячным периодом 2016 года отечественная добыча увеличилась на 620 млн м куб или на 3,1%", - говорится в сообщении.
В пресс-службе также отметили, что третью зиму Украина не импортирует газ для своих нужд из РФ. За этот период, включая 2017 год, объемы газа поступали исключительно из стран ЕС. Всего в этом году из словацкого, венгерского и польского направлений протранспортировано 14,1 млрд м куб, что на 26,8% больше, чем в прошлом году и является рекордным значением за всю историю функционирования украинской ГТС.
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