Добыча украинского газа в 2017 году выросла до 20,8 миллиарда кубометров

В Украине добыча природного газа в 2017 году возросла до 20,8 млрд кубометров, что на 620 млн куб. м больше, чем за 2016 год.

Об этом сообщает пресс-служба Укртрансгаза.

"Поступление природного газа в ГТС от газодобывающих предприятий Украины выросло до 20,8 млрд м куб. По сравнению с 12-месячным периодом 2016 года отечественная добыча увеличилась на 620 млн м куб или на 3,1%", - говорится в сообщении.