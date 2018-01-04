С 1 января фермы обязаны платить единый социальный взнос

С 1 января 2018 года вступили в силу изменения в Закон «О сборе и учете единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование» № 2464-VI, согласно которым фермеры обязательно должны платить единый социальный взнос.

Об этом сообщает AgroTimes .

Члены фермерского хозяйства причислены к кругу плательщиков единого взноса, согласно Закону «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно повышения пенсий» № 2148-VIII от 3.10.2017.

Закон № 2464 закрепляет, что члены фермерского хозяйства, если они не относятся к лицам, подлежащим страхованию на иных основаниях, определены плательщиками единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование.

С 1 января 2018 года члены фермерского хозяйства исключены из перечня плательщиков, которые имеют право на добровольную уплату единого взноса.

Члены фермерских хозяйств с 1 января 2018 года будут платить единый взнос, начисленный за календарный квартал, до 20 числа месяца, наступающий за кварталом, за который уплачивается единый взнос.