Эксперт: В январе продолжит дорожать топливо на АЗС

В Украине в январе продолжит дорожать топливо на АЗС.

Об этом в комментарии ГолосUA сообщил эксперт нефтерынка Леонид Косянчук.

«Розничные цены на бензин зависят от двух факторов – курса доллара и цен внешнего рынка, так как мы зависимое от импорта государство. Ни один из вышеперечисленных факторов не способствует снижению или стабилизации цен. За последний месяц европейский рынок дал экономическое обоснование повысить цены на 70 копеек за литр, а Нацбанк добавил еще 90 копеек, и того и мы имеем подорожание на 1 гривну 60 копеек. В дальнейшем в Украине продолжит дорожать бензин»,- сказал Л. Косянчук.

По его словам, в среднем цены на бензин в Украине за месяц повысились в районе 43 копеек за литр.

«Но это не предел, по мониторингу и разговорам с операторами рынка выходит так, что они стоят перед выбором. Экономика не выдерживает нулевого варианта. То есть и повышать нельзя и не повышать нельзя. Скорее всего, в ближайшее время произойдет очередное повышение бензина на 1 гривну 20 копеек, так как для этого есть экономические предпосылки. Кто и насколько повысит, будет завесить от того, какие остались запасы в торговой сети и по каким ценам. Если раньше цены на АЗС повышались синхронно, то сейчас можно увидеть существенную разницу до 50 копеек»,- резюмировал Л. Косянчук.

Напомним, с 2 по 3 января текущего года розничные цены на бензин и дизельное топливо выросли в сетях ОККО, WOG, AMIC, Shell, SOCAR, UPG и KLO. Об этом сообщили в Консалтинговой группе А-95.

Как отмечается, на станциях сети Shell все виды топлива подорожали 62-73 коп/л, SOCAR, AMIC и UPG подняли цены на 30 коп/л. В столичной сети KLO цена А-92 выросла на 10 коп/л, А-95, А-95+ и ДТ – на 20 коп/л.

На 50 коп/л цены на все топливо подняли Автотехсервис и Рур Групп, на 5-10 коп/л - Кворум.

В группе А-95 отметили, что 3 января средняя по стране стоимость дизтоплива и бензина А-92 и А-95 выросла на 5 коп/л, премиальные марки А-95 – на 8 коп/л.