Эксперт: В январе продолжит дорожать топливо на АЗС

Эксперт: В январе продолжит дорожать топливо на АЗС

В Украине в январе продолжит дорожать топливо на АЗС.

Об этом в комментарии ГолосUA сообщил эксперт нефтерынка Леонид Косянчук.

«Розничные цены на бензин зависят от двух факторов – курса доллара и цен внешнего рынка, так как мы зависимое от импорта государство.  Ни один из вышеперечисленных факторов не способствует снижению или стабилизации цен. За последний месяц европейский рынок дал экономическое обоснование повысить цены на 70 копеек за литр, а Нацбанк добавил еще 90 копеек, и того и мы имеем подорожание на 1 гривну 60 копеек. В дальнейшем в Украине продолжит дорожать бензин»,- сказал Л. Косянчук.

По его словам, в среднем цены на бензин в Украине  за месяц повысились в районе 43 копеек за литр.

«Но это не предел, по мониторингу и разговорам с операторами рынка выходит так, что они стоят перед выбором. Экономика не выдерживает нулевого варианта. То есть и повышать нельзя и не повышать нельзя. Скорее всего,  в ближайшее время произойдет очередное повышение бензина на 1 гривну 20 копеек, так как для этого есть экономические предпосылки. Кто и насколько повысит, будет завесить от того,  какие  остались запасы в торговой сети и по каким ценам.  Если раньше цены на АЗС повышались синхронно, то сейчас можно увидеть существенную разницу до 50 копеек»,- резюмировал Л. Косянчук.

Напомним, с 2 по 3 января текущего года розничные цены на бензин и дизельное топливо выросли в сетях ОККО, WOG, AMIC, Shell, SOCAR, UPG и KLO. Об этом сообщили в Консалтинговой группе А-95.

Как отмечается, на станциях сети Shell все виды топлива подорожали 62-73 коп/л, SOCAR, AMIC и UPG подняли цены на 30 коп/л. В столичной сети KLO цена А-92 выросла на 10 коп/л, А-95, А-95+ и ДТ – на 20 коп/л.

На 50 коп/л цены на все топливо подняли Автотехсервис и Рур Групп, на 5-10 коп/л - Кворум.

В группе А-95 отметили, что 3 января средняя по стране стоимость дизтоплива и бензина А-92 и А-95 выросла на 5 коп/л, премиальные марки А-95 – на 8 коп/л.




!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Финансы

←+Ctrl+→

Интересные новости
Биткоин на пороге «момента истины», - BloombergБиткоин на пороге «момента истины», - Bloomberg
Минимальная зарплата учителя в Украине с 1 января увеличилась до 11 тыс. гривенМинимальная зарплата учителя в Украине с 1 января увеличилась до 11 тыс. гривен
Правительство увеличило размер выплат пострадавшим от несчастного случая на производствеПравительство увеличило размер выплат пострадавшим от несчастного случая на производстве
В аэропорту "Борисполь" снесут два терминала и построят пять, – коммерческий директорВ аэропорту "Борисполь" снесут два терминала и построят пять, – коммерческий директор
В американский сэконд-хенд сдали пальто со спрятанной суммой 17 тысяч долларовВ американский сэконд-хенд сдали пальто со спрятанной суммой 17 тысяч долларов
Блок рекламы


Похожие новости
В настоящее время банки фактически не кредитуют экономику – экспертВ настоящее время банки фактически не кредитуют экономику – эксперт
Биткоин начал резко дорожать из-за имени известного инвестора - WSJБиткоин начал резко дорожать из-за имени известного инвестора - WSJ
После повышения «минималки» бизнес продолжит уходить в тень – экономистПосле повышения «минималки» бизнес продолжит уходить в тень – экономист
В Украине подорожало дизтопливо и подешевел автогазВ Украине подорожало дизтопливо и подешевел автогаз
Белорусскую криптовалюту «талер» собираются вывести на биржу в январеБелорусскую криптовалюту «талер» собираются вывести на биржу в январе
Цена угля в ОРЦ соответствует рыночной конъюнктуре, - эксперт Центра РазумковаЦена угля в ОРЦ соответствует рыночной конъюнктуре, - эксперт Центра Разумкова
МВФ раскритиковал госбюджет на 2018 год из-за снижения страхового стажа и роста минималки – экспертМВФ раскритиковал госбюджет на 2018 год из-за снижения страхового стажа и роста минималки – эксперт
В Украине может снова подорожать электроэнергияВ Украине может снова подорожать электроэнергия
Гройсман пообещал стабилизацию курса гривны в январеГройсман пообещал стабилизацию курса гривны в январе
Рентабельность креветочной фермы в Украине может составить почти 20 % - экспертыРентабельность креветочной фермы в Украине может составить почти 20 % - эксперты
Последние новости
Подгружаем последние новости