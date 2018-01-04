Задержанный за взятку директор аэропорта "Николаев" вышел под залог 2,5 млн грн

Он предлагал деньги губернатору за то, чтобы остаться на должности.

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Бывший директор КП "Николаевский международный аэропорт" Михаил Галайко, которого задержали перед Новым годом за взятку губернатору Алексею Савченко, вышел из СИЗО под залог 2,5 млн грн. Об этом пишут николаевские СМИ со ссылкой на источники.

По данным "Преступности.НЕТ", вечером 3 января в изолятор временного содержания ГУНП пришли адвокаты Галайко. Они предъявили дежурному квитанцию об уплате полной суммы залога. Полиция отметила отсутствие оснований дальнейшего содержания Галайко под стражей и отпустила.

Напомним, что 28 декабря Галайко пришел к главе Николаевской ОГА с пакетом, в котором было 700 тысяч гривен. Всего он предлагал 2,5 миллиона. Следствие считает, что деньги предназначались как взятка за продление с Галайко трудового договора – 23 декабря истек срок действия контракта.

Савченко денег не взял.