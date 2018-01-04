Арабы купили украинскую буксирную компанию
DP World начал работу в порту Южный.
Дочерняя компания одного из крупнейших мировых портовых операторов DP World (Dubai Port World) купила большую часть акций украинской компании, оперирующей буксирами в порту "Южный", сообщил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян в фейсбуке.
"Сегодня... объявлено о покупке компанией Р&О, дочерней структурой DP World, большей части акций украинской компании, оперирующей буксирами в порту "Южный". С сегодняшнего дня флаг DP World официально в Украине", - сообщил он.
Омелян добавил, что руководитель DP World Султан Ахмед бин Сула после нескольких встреч с Президентом Украины согласился стать членом Инвестиционного совета и готовит бизнес-стратегию масштабных инвестиций в Украину.
Пресс-служба инвестиционной компании SD Capital сообщила, что P&O Maritime приобрела контроль над украинской буксирной компанией LB Shipping. Со-инвестором сделки выступила SD Capital. Сумма сделки не разглашается.
Ранее Антимонопольный комитет Украины разрешил P&O Martitime B.V. опосредованно приобрести ООО "ЛБШ" (Южный, Одесская область). Эта компания была создана в мае 2017 года, а в конце года уже начала выигрывать тендеры порта на буксировку, пишет "Интерфакс-Украина".
Как отмечается в пресс-релизе SD Capital, договор о получении контроля и управления был подписан ее партнером А.Ставницером и генеральным директором DP World Group Султаном Ахмедом бин Сулайемом в ноябре 2017 года после визита президента Украины Петра Порошенко в штаб-квартиру DP World Group в ОАЭ.
P&O Maritime - глобальный оператор портовых услуг, созданный в Великобритании в 1834 году. Предоставляет разные портовые сервисы во всем мире. Располагает собственным флотом из буксиров, швартовых судов, научно-исследовательских судов, пассажирских и круизных лайнеров.
В 2006 году P&O Maritime была приобретена DP World Group, являющейся одним из крупнейших портовых операторов мира. Штаб-квартира компании расположена в порту Джебел-Али (Дубай, ОАЭ). Оперирует 78 морскими и наземными терминалами в 40 странах мира, а также управляет 50 смежными бизнесами.
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Финансы
04.01.2018 08:54