Компания - одна из крупнейших на инвестиционном рынке Украины.

Фото: victoriagardens.com.ua

Инвестиционная компания Dragon Capital покупает ТРЦ Victoria Gardens во Львове и бизнес-центр ECO Tower в Запорожье.

Об этом сообщил Антимонопольный комитет, который разрешил Dragon Capital приобрести доли в ООО "Украинская Коммерческая Недвижимость" (владеет бизнес-центром класса "А" ECO Tower) и ООО "Феникс-Капитал" (ТРЦ Victoria Gardens).

Фото: victoriagardens.com.ua

Фото: rustler.com.ua

"Предоставлено разрешение компании Dragon Capital Investments Limited (Никосия, Кипр) на приобретение доли в уставном капитале ООО «Украинская Коммерческая Недвижимость» (Запорожье) и ООО «Феникс-Капитал» (Львов), что обеспечивает превышение 50% голосов в высшем органе управления общества", - говорится в сообщении.

БЦ ECO Tower в Запорожье был открыт в марте 2011 года. Общая площадь здания составляет 18,7 тыс. кв. м, полезная - 10,6 тыс. кв. м.

ТРЦ Victoria Gardens во Львове был открыт 28 октября 2016 года. Центр имеет общую площадь 102 тыс. кв. м, арендопригодную - 54,5 тыс. кв. м.

Напомним, что Dragon Capital - одна из крупнейших групп компаний, которые работают в сфере прямых инвестиций и финансовых услуг и предоставляют полный спектр инвестиционно-банковских и брокерских услуг для корпоративных и частных клиентов.