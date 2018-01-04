Впервые с 2015 года цена нефти Brent достигла 68 долларов за баррель
Стоимость нефти североморской марки Brent в ночь на 4 января 2017 года достигла 68 долларов за баррель впервые с 2015 года.
Об этом свидетельствуют данные на сайте лондонской Интерконтинентальной биржи (ICE), передает
До этого рекордным показателем было 66 долларов за баррель, которых нефть достигла 25 декабря 2017 года, когда цена подскочила после взрыва нефтепровода в Ливии. По состоянию на 05:50 4 января цена барреля нефти Brent составляет 67,97 доллара.
Напомним, ранее сообщалось, по состоянию на утро 3 января 2018 года, фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в марте выросли в цене до 66,58 доллара за баррель.
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Финансы
04.01.2018 08:03