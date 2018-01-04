Впервые с 2015 года цена нефти Brent достигла 68 долларов за баррель

Впервые с 2015 года цена нефти Brent достигла 68 долларов за баррель

Стоимость нефти североморской марки Brent в ночь на 4 января 2017 года достигла 68 долларов за баррель впервые с 2015 года.

Об этом свидетельствуют данные на сайте лондонской Интерконтинентальной биржи (ICE), передает РБК-Украина.

До этого рекордным показателем было 66 долларов за баррель, которых нефть достигла 25 декабря 2017 года, когда цена подскочила после взрыва нефтепровода в Ливии. По состоянию на 05:50 4 января цена барреля нефти Brent составляет 67,97 доллара.

Напомним, ранее сообщалось, по состоянию на утро 3 января 2018 года, фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в марте выросли в цене до 66,58 доллара за баррель.


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