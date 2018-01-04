Составлен рейтинг топовых тендеров власти – кто, что и почем купил
Аналитики составили рейтинг самых неоднозначных, интересных, экологических, сладких тендеров власти. Покупалось все: бокалы, конфеты, услуги по выдворению мигрантов, машины...
Об этом сообщает
На первом месте ProZorro - детище замминистра МЭРТ Максима Нефедова, в котором не исключены коррупционные риски и часто журналисты находят в тендерах вовсе невыгодные условия. Тем не менее, в 2017 году государственные бюджетные организации и предприятия активно пользовались системой.
Аналитиками первой госплощадки для проведения госзакупок
Сладкий тендер власти - закупка детских новогодних подарков, цена вопроса 80 190 922,26 грн (шоколад и кондитерские изделия из какао).
Самый дорогой тендер власти - покупка природного газа ПАТ "Укртрансгаз”, цена вопроса 17,6 млрд грн. Более того, тендер считают самым "экономным" (экономия составила 2 млрд 263 млн грн).
Самые неожиданные тендеры власти - покупка жевательной резинки "Орбит", КП "Киевкинофильм"; торги на закупку хрустальных бокалов для вина Службой внешней разведки Украины. Сообщается, что тендеры так и не состоялись, но заявки были.
Самый зеленый тендер - закупка электромобилей компанией "Укрэнерго".
Самый вдохновляющий - покупка мобильного концертного комплекса для Нацгвардии, цена вопроса 4 млн грн.
Самый оригинальный - закупка украинской ГМС услуг по организации принудительного выдворения за пределы Украины незаконных мигрантов.
Самый престижный - пополнение автопарка КГГА новыми 19 автомобилями Toyota, среди которых так любимые киевским мэром Toyota Highlander в максимальной комплектации 3,5 AWD Prestige 8A/T.
Отметим, госплощадку для проведения закупок zakupivli24 запустили в декабре 2017 года при поддержке ПриватБанка. ТОПовыми преимуществами использования госплощадки является простая регистрация и авторизация, возможность участия в тендерах для продавцов товаров и услуг без внесения депозитных платежей и отсутствие лишней бумажной бюрократии.
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Финансы
04.01.2018 00:04