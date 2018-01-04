В Харьковской области высокопоставленного налоговика поймали на взятке 250 тысяч
Деньги вымогали от предприятия за уменьшение штрафа.
Правоохранители в среду задержали главного государственного ревизора-инспектора управления аудита ГУ ГФС Украины в Харьковской области при получении взятки в размере 250 тысяч гривен.
Как сообщила в фейсбуке пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган, некий П. требовал эти деньги от директора компании, занимающейся внешнеэкономической деятельностью, за уменьшение размера штрафных санкций по результатам плановой проверки.
Как говорится на сайте ГУ ГФС Украины в Харьковской области, должность главного государственного ревизора-инспектора отдела внутреннего аудита управления внутреннего аудита занимает Панасенко Ирина Александровна.
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Финансы
03.01.2018 22:58