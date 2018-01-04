В Харьковской области высокопоставленного налоговика поймали на взятке 250 тысяч

Деньги вымогали от предприятия за уменьшение штрафа.

Архив Фото: Пресс-служба СБУ

Правоохранители в среду задержали главного государственного ревизора-инспектора управления аудита ГУ ГФС Украины в Харьковской области при получении взятки в размере 250 тысяч гривен.

Как сообщила в фейсбуке пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган, некий П. требовал эти деньги от директора компании, занимающейся внешнеэкономической деятельностью, за уменьшение размера штрафных санкций по результатам плановой проверки.