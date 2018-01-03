В Украине начали действовать европейские требования к качеству шоколада

Требования ЕС являются обязательными для исполнения.

С 1 января в Украине начали действовать новые требования к изделиям из какао и шоколада, сообщает Представительство Европейского Союза в Украине.

Согласно европейским требованиям, шоколадом может называться только тот продукт, который содержит не менее 35% какао-продуктов.

Согласно европейским требованиям, в молочном шоколаде должно быть более 25% какао-продуктов и не менее 14% молочных продуктов. Белый шоколад должен содержать не менее 20% какао-масла и 14% молочных продуктов.

"В отличие от требований национального стандарта Украины (ДСТУ), который является добровольным, европейские требования являются обязательными для исполнения", - подчеркивается в сообщении.

В случае несоответствия продукта европейским требованиям, он не сможет называться "шоколадом" или "шоколадным", а будет иметь название "сладкий батончик" или "глазированная конфета".

Напомним, экспорт украинской агропродукции в страны Евросоюза за 9 месяцев вырос на 40%.


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