В Украине существенно повысили штрафы для работодателей: за что заплатит "попавшийся"
С 1 января 2018 повысилась минимальная зарплата, а следовательно полезли вверх и штрафы. В Украине пристальное внимание уделили работодателям и их сотрудникам. За неоформленные трудовые отношения наказывали большими штрафами. С 2018 суммы штрафных санкций будут существенно увеличены.
1 января выросли штрафы за нарушение трудового законодательства юридическими и физическими лицами-предпринимателями. За одного неоформленного в официальном порядке работника, работодателю грозит штраф в сумме 30 минимальных зарплат. Если в 2017 пойманный работодатель платил 96 тыс. грн, в 2018 он заплатит уже 111,7 тыс. грн, сообщает Час Пик.
Нанимателям придется заплатить штраф за допуск сотрудника к работе без оформления трудового договора. Также предпринимателя оштрафуют, если работник занят целый день, а оформлен на неполное рабочее время.
Работодателей заставят заплатить работникам за выход в ночную смену. Если наниматель уклоняется от этой обязанности и попался при проверке, то он обязан будет заплатить штраф в сумме 37,2 тыс. грн.
Если наниматель не желает выплачивать двойную ставку за работу в выходные и праздничные дни, при выявлении данного факта, на него также будет наложен штраф в размере 37,2 тыс. грн.
На такую же сумму оштрафуют работодателя, если он нарушит установленные сроки выплаты заработной платы более чем на один месяц. А также, если выплата зарплаты производится не в полном объеме.
С 2018 у работников появилась возможность подавать жалобы в Госинспекцию по вопросам труда, если они считают, что их трудовые права нарушены. Если факты будут подтверждены, работодателю грозит штраф.
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Финансы
03.01.2018 22:53