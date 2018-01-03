В Украине существенно повысили штрафы для работодателей: за что заплатит "попавшийся"

С 1 января 2018 повысилась минимальная зарплата, а следовательно полезли вверх и штрафы. В Украине пристальное внимание уделили работодателям и их сотрудникам. За неоформленные трудовые отношения наказывали большими штрафами. С 2018 суммы штрафных санкций будут существенно увеличены.

1 января выросли штрафы за нарушение трудового законодательства юридическими и физическими лицами-предпринимателями. За одного неоформленного в официальном порядке работника, работодателю грозит штраф в сумме 30 минимальных зарплат. Если в 2017 пойманный работодатель платил 96 тыс. грн, в 2018 он заплатит уже 111,7 тыс. грн, сообщает Час Пик.

Нанимателям придется заплатить штраф за допуск сотрудника к работе без оформления трудового договора. Также предпринимателя оштрафуют, если работник занят целый день, а оформлен на неполное рабочее время.

Работодателей заставят заплатить работникам за выход в ночную смену. Если наниматель уклоняется от этой обязанности и попался при проверке, то он обязан будет заплатить штраф в сумме 37,2 тыс. грн.

Если наниматель не желает выплачивать двойную ставку за работу в выходные и праздничные дни, при выявлении данного факта, на него также будет наложен штраф в размере 37,2 тыс. грн.

На такую же сумму оштрафуют работодателя, если он нарушит установленные сроки выплаты заработной платы более чем на один месяц. А также, если выплата зарплаты производится не в полном объеме.

С 2018 у работников появилась возможность подавать жалобы в Госинспекцию по вопросам труда, если они считают, что их трудовые права нарушены. Если факты будут подтверждены, работодателю грозит штраф.