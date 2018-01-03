Нацбанк изменил правила проведения инспекционных проверок

Нацбанк изменил правила проведения инспекционных проверок

Национальный банк Украины (НБУ) изменил требования к организации и проведению инспекционных проверок банков и других лиц, охватываемых надзорной деятельностью Нацбанка.

Об этом сообщили в пресс-службе НБУ.

Регулятор пересмотрел утверждение планов инспекционных проверок правлением Национального банка, структурировал этапы осуществления инспекционной проверки и определил права и обязанности инспекторов, руководителей и работников объекта проверки.

Кроме того, изменения предусматривают внесение результатов инспекционных проверок на рассмотрение Комитета по вопросам надзора и регулирования деятельности банков, надзора (оверсайта) платежных систем НБУ и учета рекомендаций по результатам такого рассмотрения.

Добавим, что также определен порядок действий инспекторов НБУ в случае совершения противодействия со стороны объекта инспекционной проверки, создания его представителями препятствий для надлежащего ее проведения.

Изменения вступают в силу с 4 января 2018 года.




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