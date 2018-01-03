Летчик Волошин назначен и.о. директора аэропорта "Николаев"
Предыдущий директор попался на взятке.
Летчик Владислав Волошин назначен и.о. директора КП "Николаевский международный аэропорт", пишет местное издание "Преступности.НЕТ" со ссылкой на собственные источники. С июля 2017 года он был заместителем директора аэропорта.
Приказ о новой должности Волошина был подписан 30 декабря 2017 года главой Николаевской ОГА Алексеем Савченко.
Летчик Волошин - бывший пилот штурмовика Су-25 299-й Николаевской бригады тактической авиации, совершил 33 боевых вылета, пока применение авиации на Донбассе не было запрещено Минскими соглашениями.
В 2015 году роSSийская пропаганда назвала Волошина виновником катастрофы малайзийского боинга. Он якобы выпустил по пассажирском самолету ракету "воздух-воздух". Эта версия была опровергнута международным следствием. На самом деле самолет был сбит из ЗРК "Бук", который прибыл из РоSSии, с территории, которая контролировалась боевиками "ДНР".
Напомним, что предыдущий директор аэропорта "Николаев" был задержан 28 декабря при попытке дать взятку главе областной госадминистрации Алексею Савченко.
Последний регулярный рейс в аэропорт Николаева был совершен весной 2013 года. В 2016 году аэропорт был отключен от энергоснабжения за долги.
В 2017 году в аэропорту отремонтировали взлетно-посадочную полосу, обновили светосигнальное оборудование и провели капитальный ремонт здания аэровокзала. В конце ноября предприятие получило разрешение на возобновление полетов.
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