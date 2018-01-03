Летчик Волошин назначен и.о. директора аэропорта "Николаев"

Предыдущий директор попался на взятке.

Летчик Волошин назначен и.о. директора аэропорта "Николаев"
Капитан Волошин
Фото: bbc.com

Летчик Владислав Волошин назначен и.о. директора КП "Николаевский международный аэропорт", пишет местное издание "Преступности.НЕТ" со ссылкой на собственные источники. С июля 2017 года он был заместителем директора аэропорта.

Приказ о новой должности Волошина был подписан 30 декабря 2017 года главой Николаевской ОГА Алексеем Савченко.

Летчик Волошин - бывший пилот штурмовика Су-25 299-й Николаевской бригады тактической авиации, совершил 33 боевых вылета, пока применение авиации на Донбассе не было запрещено Минскими соглашениями.

В 2015 году роSSийская пропаганда назвала Волошина виновником катастрофы малайзийского боинга. Он якобы выпустил по пассажирском самолету ракету "воздух-воздух". Эта версия была опровергнута международным следствием. На самом деле самолет был сбит из ЗРК "Бук", который прибыл из РоSSии, с территории, которая контролировалась боевиками "ДНР".

Напомним, что предыдущий директор аэропорта "Николаев" был задержан 28 декабря при попытке дать взятку главе областной госадминистрации Алексею Савченко.

Последний регулярный рейс в аэропорт Николаева был совершен весной 2013 года. В 2016 году аэропорт был отключен от энергоснабжения за долги.

В 2017 году в аэропорту отремонтировали взлетно-посадочную полосу, обновили светосигнальное оборудование и провели капитальный ремонт здания аэровокзала. В конце ноября предприятие получило разрешение на возобновление полетов.


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