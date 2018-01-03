Киевские ТЭЦ переведут на биогаз из переработанных отходов

Киевские ТЭЦ переведут на биогаз из переработанных отходов

Часть (фракция) бытовых отходов может использоваться как альтернативное топливо, в частности, для киевских ТЭЦ. Эта технология переработки бытовых отходов успешно применяется в Японии и странах Европы.

Об этом корреспонденту ГолосUA сообщила Юлия Грамотна, пресс-секретарь заммэра Киева Петра Пантелеева.

По ее словам, переработанные бытовые органические отходы без примесей пластика, древесины, стекла, металла могут быть трансформированы в биогаз, из которого получают электроэнергию.

«В результате отсеивания из общей массы бытового мусора можно извлечь биогаз и перевести киевские ТЭЦ на это топливо. При этом на ТЭЦ нужно будет модернизировать часть оборудования. В результате органика будет переработана в тепловую энергию. Сейчас, например, на мусоросжигательном заводе «Энергия» уничтожают огнем несортированный мусор. Потом на «Энергии» установят систему химической очистки биогаза, что уменьшит уровень вредных веществ в воздухе и приблизит Киев к выполнению европейских экологических стандартов», - сказала она.

Ю.Грамотна напомнила, что по состоянию на начало 2018 года, тепловая энергия, образующаяся в результате работы мусоросжигательного завода, используется для обогрева около 200 домов микрорайона «Позняки».

Ранее заместитель мэра Киева по вопросам ЖКХ Петр Пантелеев сообщил прессе, что в Киеве планируют перевести ТЭЦ на органическое топливо.

«Мы сворачиваем вопрос мусоросжигания как такового и начнем использование фракций мусора как альтернативного топлива для ТЭЦ. Речь идет об органической фракции. У нас была встреча с представителями японской компании «Джайка», которая предлагает ряду украинских городов участвовать в установке таких ТЭЦ. Мы ожидаем специалистов из Японии для проведения технических консультаций. Мы уверены, что японские стандарты чистоты (вентиляционных газов – авт.) наиболее современны и экологичны», - сказал он.

Напомним, в августе 2017 года мусоросжигательный завод "Энергия" в Киеве приостанавливал работу в связи с проведением ремонтных работ.

Также известно, что по состоянию на декабрь 2017 года, проводилась инвентаризация теплоэнергетического комплекса, уточнили в пресс-службе КГГА. «Сейчас продолжается инвентаризация, после чего фактически будет возвращаться в управление города коммунальное имущество – весь теплоэнергетический комплекс: ТЭЦ-5, ТЭЦ-6, мусоросжигательный завод «Энергия», 2,6 тысяч теплосетей, теплопункты», - говорится в сообщении.




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