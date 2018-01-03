Гражданин Молдовы пытался вывезти из Украины больше 100 монет времен Речи Посполитой

Монеты изъяты и направлены на экспертизу.

Гражданин Молдовы пытался вывезти из Украины больше 100 монет времен Речи Посполитой
Фото: dpsu.gov.ua

На пункте пропуска "Сеньковка" пограничники Черниговского отряда совместно с работниками таможни изъяли у гражданина Молдовы большое количество монет времен Речи Посполитой.

Об этом сообщается на сайте Государственной пограничной службы.

"Сегодня ночью в автомобиле "Тойота Прадо" молдавской регистрации во время мероприятий погранично-таможенного контроля с помощью металлоискателя пограничники нашли старинные предметы в кармане брюк водителя - 44-летнего гражданина Молдовы. Всего было выявлено 123 старинных монеты, из которых - 110 медных и 13 серебряных монет времен Речи Посполитой, датированные ХVIII веком", - говорится в сообщении.

Отмечается, что монеты изъяты для проведения экспертизы на предмет установления культурно-исторической ценности. Об инциденте проинформированы сотрудники правоохранительных органов.

Фото: dpsu.gov.ua

Напомним, в январе прошлого года контрабандист хотел вывезти из Украины меч ХIV века и старинные монеты.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Финансы

←+Ctrl+→

Интересные новости
Биткоин на пороге «момента истины», - BloombergБиткоин на пороге «момента истины», - Bloomberg
Минимальная зарплата учителя в Украине с 1 января увеличилась до 11 тыс. гривенМинимальная зарплата учителя в Украине с 1 января увеличилась до 11 тыс. гривен
Цены на электричество в Германии на Рождество стали отрицательнымиЦены на электричество в Германии на Рождество стали отрицательными
Правительство увеличило размер выплат пострадавшим от несчастного случая на производствеПравительство увеличило размер выплат пострадавшим от несчастного случая на производстве
В аэропорту "Борисполь" снесут два терминала и построят пять, – коммерческий директорВ аэропорту "Борисполь" снесут два терминала и построят пять, – коммерческий директор
Блок рекламы


Похожие новости
В Украине стартовал первый этап монетизации субсидийВ Украине стартовал первый этап монетизации субсидий
Вырубка лесов в Карпатах привела к серьезным последствиям для экосистемы Украины, - экологВырубка лесов в Карпатах привела к серьезным последствиям для экосистемы Украины, - эколог
Портфель ОВГЗ банков Украины увеличился до 353,2 миллиарда гривенПортфель ОВГЗ банков Украины увеличился до 353,2 миллиарда гривен
С 1 января в Украине введут монетизацию субсидийС 1 января в Украине введут монетизацию субсидий
НКРЭКУ повысила тарифы на холодную воду в ряде городов УкраиныНКРЭКУ повысила тарифы на холодную воду в ряде городов Украины
Монетизацию субсидий в Украине перенесли на полгодаМонетизацию субсидий в Украине перенесли на полгода
Доходы банков Украины уменьшились почти на 3% - НБУДоходы банков Украины уменьшились почти на 3% - НБУ
Экспорт золота из Украины останется под запретомЭкспорт золота из Украины останется под запретом
США приостановят ряд преференций для Украины по беспошлинной торговлеСША приостановят ряд преференций для Украины по беспошлинной торговле
ЕС выплатил лишь 40% транша на реформу энергосектора из-за отставания УкраиныЕС выплатил лишь 40% транша на реформу энергосектора из-за отставания Украины
Последние новости
Подгружаем последние новости