Гражданин Молдовы пытался вывезти из Украины больше 100 монет времен Речи Посполитой

Монеты изъяты и направлены на экспертизу.

Фото: dpsu.gov.ua

На пункте пропуска "Сеньковка" пограничники Черниговского отряда совместно с работниками таможни изъяли у гражданина Молдовы большое количество монет времен Речи Посполитой.

Об этом сообщается на сайте Государственной пограничной службы.

"Сегодня ночью в автомобиле "Тойота Прадо" молдавской регистрации во время мероприятий погранично-таможенного контроля с помощью металлоискателя пограничники нашли старинные предметы в кармане брюк водителя - 44-летнего гражданина Молдовы. Всего было выявлено 123 старинных монеты, из которых - 110 медных и 13 серебряных монет времен Речи Посполитой, датированные ХVIII веком", - говорится в сообщении.

Отмечается, что монеты изъяты для проведения экспертизы на предмет установления культурно-исторической ценности. Об инциденте проинформированы сотрудники правоохранительных органов.

Фото: dpsu.gov.ua

Напомним, в январе прошлого года контрабандист хотел вывезти из Украины меч ХIV века и старинные монеты.