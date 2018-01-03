Гражданин Молдовы пытался вывезти из Украины больше 100 монет времен Речи Посполитой
Монеты изъяты и направлены на экспертизу.
На пункте пропуска "Сеньковка" пограничники Черниговского отряда совместно с работниками таможни изъяли у гражданина Молдовы большое количество монет времен Речи Посполитой.
Об этом сообщается на сайте Государственной пограничной службы.
"Сегодня ночью в автомобиле "Тойота Прадо" молдавской регистрации во время мероприятий погранично-таможенного контроля с помощью металлоискателя пограничники нашли старинные предметы в кармане брюк водителя - 44-летнего гражданина Молдовы. Всего было выявлено 123 старинных монеты, из которых - 110 медных и 13 серебряных монет времен Речи Посполитой, датированные ХVIII веком", - говорится в сообщении.
Отмечается, что монеты изъяты для проведения экспертизы на предмет установления культурно-исторической ценности. Об инциденте проинформированы сотрудники правоохранительных органов.
Напомним, в январе прошлого года контрабандист хотел вывезти из Украины меч ХIV века и старинные монеты.
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