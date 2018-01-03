Иск Коломойского к Украине по делу "Укрнафты" вырос на $700 млн

Претензии увеличились до $5,4 млрд.

Игорь Коломойский Фото: PhtoXPress

Претензии подконтрольных Игорю Коломойскому миноритарных акционеров "Укрнафты" к Украине увеличились с $4,7 млрд до $5,439 млрд.

Об этом пишет "Интерфакс-Украина" со ссылкой на данные Министерства юстиции, обнародованные в Prozorro.

В сентябре 2017 года в проспекте евробондов Украины указывалось, что претензии миноритариев согласно поданному в Арбитражный институт Торговой палаты Стокгольма иску к Украине составляют $4,7 млрд.

Устные слушания в арбитраже назначены на 19 февраля - 2 марта 2018 года.

Разбирательство было инициировано в 2015 году кипрскими компаниями из орбиты "Привата": Littop Enterprises Limited, Bridgemont Ventures Limited и Bordo Management Limited. "Приват" требует подтвердить правомочность акционерного соглашения "Укрнафты" от 25 января 2010 года и обязать "Нафтогаз" его придерживаться.

Согласно соглашению от 2010 года, глава правления должен избираться из предложенных миноритариями кандидатов, а 6 из 11 членов наблюдательного совета и его глава должны номинироваться НАК. При этом кворум достигался при присутствии 8 из 11 членов совета, что на тот момент не противоречило закону об акционерных обществах. Сейчас кворум уменьшен до простого большинства голосов.

Благодаря соглашению "Приват" фактически полностью установил контроль над деятельностью полугосударственной крупнейшей добывающей компании. В том числе – получил возможность назначать своих топ-менеджеров.

В сентябре 2015 года были опубликованы тайные договоры между миноритариями и топ-менеджерами "Укрнафты", согласно которым члены правления компании за дополнительные миллионные "гонорары" брали на себя обязательства работать в интересах офшорных акционеров.

В том же году благодаря изменениям в закон "Об акционерных обществах", которыми кворум для принятия решений собранием акционеров снизили с 60% до 50%, председателем правления "Укрнафты" был избран британец Марк Роллинс. Он был выбран на конкурсе, а его кандидатуру поддержали в том числе миноритариями.

НАК "Нафтогаз Украины" принадлежит 50%+1 акция "Укрнафты". Компании, входящие в сферу влияния группы "Приват" Игоря Коломойского, владеют примерно 42% (13,6% компаниям Littop Enterprises Limited и Bridgemont Ventures Limited, 12,9% – Bordo Management Limited, 9,9% – другим акционерам).