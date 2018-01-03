США отказали Пакистану в предоставлении 255 миллионов долларов помощи
Соединенные Штаты Америки приняли решение отказать Пакистану в предоставлении финансовой помощи в размере 255 млн долларов после обвинения американского президента Дональда Трампа в поддержке террористов.
Об этом заявила посол США в ООН Никки Хейли, передает
"Администрация отказывает в помощи в размере 255 миллионов долларов США Пакистану. Для этого есть явные причины. Пакистан играл в двойную игру в течение многих лет", - сказала она.
Американский посол утверждает, что Пакистан иногда работал с США, а иногда и с террористами, с которыми Штаты ведут борьбу в Афганистане.
"Эта игра неприемлема для Администрации. Мы ожидаем гораздо большего сотрудничества со стороны Пакистана в борьбе с терроризмом", - добавила Хейли.
Напомним, что ранее Трамп обвинил пакистанские власти в том, что они занимаются укрывательством террористов и содействием антиамериканским элементам, несмотря на получение финансовой помощи со стороны США. В своем Twitter он написал, что США напрасно передали 33 млрд долларов помощи Пакистану за последние 15 лет, потому что в ответ получили "ничего, кроме лжи и обмана".
После этого министр иностранных дел Пакистана Ходжа Мохаммед Асиф назвал обвинения американского президента политическим трюком, вызванным разочарованием по поводу неудач США в Афганистане. Он также заявил, что все средства от США были потрачены "должным образом" и Пакистан готов публично предоставить доказательства. Кроме того, МИД Пакистана вызвал посла США Дэвида Хейла, чтобы выразить протест в связи с обвинениями Трампа.
Напомним, в июле 2017 года Вооруженные силы Пакистана развернули военную операцию против "Исламского государства" рядом с границей с Афганистаном.
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