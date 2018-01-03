Цена нефти марки Brent достигла отметки 66,58 доллара за баррель

Цена нефти марки Brent достигла отметки 66,58 доллара за баррель

По состоянию на утро 3 января 2018 года, фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в марте выросли в цене до 66,58 доллара за баррель.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные Bloomberg.

По данным издания по состоянию на 8:21, стоимость фьючерсов на нефть марки Brent поднялась на 0,02%.

При этом цена февральских фьючерсов на нефть марки WTI выросла до 60,41 доллара за баррель, прибавив 0,07%.

Напомним, накануне Brent торговалась на уровне 67,14 долл. за баррель.




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