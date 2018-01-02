Введение налога на «лишние» посылки отложили

посылки

Ограничения беспошлинного завоза в Украину почтовых отправлений из-за рубежа вступит в силу через год – с 1 января 2019 г.

Сведения об это содержат переходные положения закона об изменениях в Налоговом кодексе, которые опубликованы в газете «Голос Украины», передает Час Пик.

Унормированные вопросы по части налогообложения посылок вступят в силу с 2019 г. Украинцы смогут беспошлинно получать из-за границы не более трех отправлений, при этом стоимость каждого не должна будет превышать 150 евро. Начиная с 4-й посылки, приходящей на имя одного гражданина в течение календарного месяца, придется платить пошлину в 20% от стоимости ввозимого товара.

Стоит отметить, что сейчас также действует ограничение стоимости посылок из-за рубежа в 150 евро, однако количество получаемых отправлений не ограничено.

«Укрпочта» и «Новая почта» выступили категорически против «налога на посылки». Как отметил глава «Укрпочты» Игорь Смелянский, остается много вопросов к технической реализации запланированного ограничения – в частности, как быть в ситуациях, когда адресату приходит сразу 4 посылки или больше – с какой именно взымать налог.

Тем временем украинцы уже думают над способами обхода несправедливого, по их мнению, ограничения.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Ctrl+←

Интересные новости
Биткоин на пороге «момента истины», - BloombergБиткоин на пороге «момента истины», - Bloomberg
Цены на электричество в Германии на Рождество стали отрицательнымиЦены на электричество в Германии на Рождество стали отрицательными
В аэропорту "Борисполь" снесут два терминала и построят пять, – коммерческий директорВ аэропорту "Борисполь" снесут два терминала и построят пять, – коммерческий директор
Суд наложил арест на счета банка «Кристалбанк»: вкладчики не могут снять деньги с банкоматов (ФОТО)Суд наложил арест на счета банка «Кристалбанк»: вкладчики не могут снять деньги с банкоматов (ФОТО)
В американский сэконд-хенд сдали пальто со спрятанной суммой 17 тысяч долларовВ американский сэконд-хенд сдали пальто со спрятанной суммой 17 тысяч долларов
Блок рекламы


Похожие новости
Президент подписал закон о лимите на «3 посылки в месяц» из-за рубежа
"Укрпочта" раскритиковала ограничения на посылки, принятые Радой"Укрпочта" раскритиковала ограничения на посылки, принятые Радой
"Укрпочта" с 1 января вводит новые тарифы на посылки"Укрпочта" с 1 января вводит новые тарифы на посылки
Киевские таможенники задержали еще 162 посылки из Китая на фиктивные именаКиевские таможенники задержали еще 162 посылки из Китая на фиктивные имена
Рада ограничила беспошлинный ввоз товаров: 3 посылки в месяц общей стоимостью до 150 евро
В Раду внесен еще один проект о криптовалютах: предлагают не облагать майнинг налогами
В Минобразования готовят проект закона о снижении налога для стартапов
Кабмин одобрил введение налога на выведенный капиталКабмин одобрил введение налога на выведенный капитал
«Укрпочта» разрешила оформлять международные посылки через интернет«Укрпочта» разрешила оформлять международные посылки через интернет
"Укртютюн" выступает за введение уголовной ответственности за контрабанду сигарет"Укртютюн" выступает за введение уголовной ответственности за контрабанду сигарет
Последние новости
Подгружаем последние новости