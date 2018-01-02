Введение налога на «лишние» посылки отложили
Ограничения беспошлинного завоза в Украину почтовых отправлений из-за рубежа вступит в силу через год – с 1 января 2019 г.
Сведения об это содержат переходные положения закона об изменениях в Налоговом кодексе, которые опубликованы в газете «Голос Украины», передает Час Пик.
Унормированные вопросы по части налогообложения посылок вступят в силу с 2019 г. Украинцы смогут беспошлинно получать из-за границы не более трех отправлений, при этом стоимость каждого не должна будет превышать 150 евро. Начиная с 4-й посылки, приходящей на имя одного гражданина в течение календарного месяца, придется платить пошлину в 20% от стоимости ввозимого товара.
Стоит отметить, что сейчас также действует ограничение стоимости посылок из-за рубежа в 150 евро, однако количество получаемых отправлений не ограничено.
«Укрпочта» и «Новая почта» выступили категорически против «налога на посылки». Как отметил глава «Укрпочты» Игорь Смелянский, остается много вопросов к технической реализации запланированного ограничения – в частности, как быть в ситуациях, когда адресату приходит сразу 4 посылки или больше – с какой именно взымать налог.
Тем временем украинцы уже думают над способами обхода несправедливого, по их мнению, ограничения.
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