Введение налога на «лишние» посылки отложили

Ограничения беспошлинного завоза в Украину почтовых отправлений из-за рубежа вступит в силу через год – с 1 января 2019 г.

Сведения об это содержат переходные положения закона об изменениях в Налоговом кодексе, которые опубликованы в газете «Голос Украины», передает Час Пик.

Унормированные вопросы по части налогообложения посылок вступят в силу с 2019 г. Украинцы смогут беспошлинно получать из-за границы не более трех отправлений, при этом стоимость каждого не должна будет превышать 150 евро. Начиная с 4-й посылки, приходящей на имя одного гражданина в течение календарного месяца, придется платить пошлину в 20% от стоимости ввозимого товара.

Стоит отметить, что сейчас также действует ограничение стоимости посылок из-за рубежа в 150 евро, однако количество получаемых отправлений не ограничено.

«Укрпочта» и «Новая почта» выступили категорически против «налога на посылки». Как отметил глава «Укрпочты» Игорь Смелянский, остается много вопросов к технической реализации запланированного ограничения – в частности, как быть в ситуациях, когда адресату приходит сразу 4 посылки или больше – с какой именно взымать налог.

Тем временем украинцы уже думают над способами обхода несправедливого, по их мнению, ограничения.