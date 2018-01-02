После повышения «минималки» бизнес продолжит уходить в тень – экономист
После повышения минимально заработной платы бизнес продолжить уходить в тень.
Об этом в комментарии ГолосUA сообщил экономист Александр Охрименко.
«Если в прошлом году повышение в два раза было заметно, то в текущем данное повышение на экономику не повлияет. Но все же после повышения минимальной заработной платы на 523 гривны бизнес продолжить уходить в тень. Часть предпринимателей переведет сотрудников на неполный рабочий день, другая часть уволит работников и будет платить им в конвертах»,- сказал А. Охрименко.
Эксперт подчеркнул, что уход бизнесменов в тень не будет носить массовый характер.
Напомним, в Украине с 1 января 2018 года минимальная заработная плата увеличивается на 523 гривны - до 3723 гривен.
«Установить в 2018 году минимальную заработную плату в месячном размере с 1 января – 3723 гривны, в почасовом размере – 22,41 гривны», – говорится в государственном бюджете на 2018 год.
Кроме того, в 2018 году уровень обеспечения прожиточного минимума для назначения помощи согласно Закону Украины «О государственной социальной помощи малообеспеченным семьям» в соотношении к прожиточному минимуму для основных социальных и демографических групп населения составляет: для трудоспособных лиц – 21%, для детей – 85%, для лиц, которые потеряли работоспособность, и инвалидов – 100% соответствующего прожиточного минимума.
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Финансы
02.01.2018 21:05