В Украине подорожало дизтопливо и подешевел автогаз
За новогодние выходные на украинских заправках подорожало дизтопливо и подешевел автогаз. Цены на бензин остались прежними.
Об этом сообщает ТСН.
Утром 2 января литр бензина А-95 в среднем стоит 28,90 грн. В зависимости от АЗС его цена колеблется в пределах 26,79-31,49 грн.
Литр дизтоплива в среднем стоит 26,54 грн. Цены на разных заправках составляют 24,59-28,49 грн.
Автогаз стоит в среднем 12,67 грн. Минимальная стоимость 11,95 грн, максимальная - 13,49 грн.
Напомним, что бензин за выходные снова подскочил в цене и превысил отметку в 31 грн/л.
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Финансы
02.01.2018 21:02