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В Украине подорожало дизтопливо и подешевел автогаз За новогодние выходные на украинских заправках подорожало дизтопливо и подешевел автогаз. Цены на бензин остались прежними. Об этом сообщает ТСН. Утром 2 января литр бензина А-95 в среднем стоит 28,90 грн. В зависимости от АЗС его цена колеблется в пределах 26,79-31,49 грн. Литр дизтоплива в среднем стоит 26,54 грн. Цены на разных заправках составляют 24,59-28,49 грн. Автогаз стоит в среднем 12,67 грн. Минимальная стоимость 11,95 грн, максимальная - 13,49 грн. Напомним, что бензин за выходные снова подскочил в цене и превысил отметку в 31 грн/л.

golos.ua

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