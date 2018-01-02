В Украине подорожало дизтопливо и подешевел автогаз

В Украине подорожало дизтопливо и подешевел автогаз

За новогодние выходные на украинских заправках подорожало дизтопливо и подешевел автогаз. Цены на бензин остались прежними.

Об этом сообщает ТСН.

Утром 2 января литр бензина А-95 в среднем стоит 28,90 грн. В зависимости от АЗС его цена колеблется в пределах 26,79-31,49 грн.

Литр дизтоплива в среднем стоит 26,54 грн. Цены на разных заправках составляют 24,59-28,49 грн.

Автогаз стоит в среднем 12,67 грн. Минимальная стоимость 11,95 грн, максимальная - 13,49 грн.

Напомним, что бензин за выходные снова подскочил в цене и превысил отметку в 31 грн/л.




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