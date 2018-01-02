С 1 января в Украине запрещено захоранивать несортированный мусор

В Украине с 1 января 2018 года вводятся новые правила обращения с бытовыми отходами. С 1 января вступает в силу правка к Закону «Об отходах», запрещающая захоронение непереработанных отходов.

Согласно изменениям, органам местного самоуправления запрещается захоронение непереработанных бытовых отходов на полигонах. Города и села должны обеспечить сортировку мусора по видам для переработки и утилизации, – сообщают Контракты.

Кроме того, закон предусматривает, что при избрании органами местного самоуправления или местными государственными администрациями схемы санитарной очистки предпочтение отдается предложениям, предусматривающим большую степень переработки или утилизации бытовых отходов.

Термическая обработка (сжигание) бытовых отходов разрешается только на специально предназначенных для этого предприятиях или объектах.

Сжигание бытовых отходов разрешается только на энергетические цели с целью получения тепловой и/или электрической энергии.

Запрещается проектирование, строительство и эксплуатация полигонов бытовых отходов без оснащения системами защиты грунтовых вод, изъятия и обезвреживания биогаза и фильтрата.


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