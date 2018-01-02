Земельный мораторий мешает развитию бизнеса, - Косюк
"Стало очень дорого расширять площади, которые мы обрабатываем"
Мажоритарный акционер ПАО "Мироновский хлебопродукт" Юрий Косюк считает, что Земельный мораторий мешает развитию бизнеса.В комментарии изданию Bloomberg Юрий Косюк заявил, что пока цены на зерно будут оставаться низкими и земельный мораторий в силе,"Мироновский хлебопродукт" вряд ли будет расширять земельный банк.
"С текущим уровнем цен на зерно, стоимостью аренды земли, и головной болью, связанной с продлением договоров аренды, стало очень дорого расширять площади, которые мы обрабатываем", - добавил Косюк.
"Мироновский хлебопродукт" за 9 месяцев 2017 получил чистую прибыль в размере $ 257 млн благодаря значительному росту цен на курятину и дотациям, полученным из государственного бюджета. Ранее "Экономическая правда" сообщала, что за 9 месяцев 2017года холдинг Косюка получил 1,25 млрд грн дотаций из государственного бюджета.
Юрий Косюк является мажоритарным акционером "Мироновского хлебопродукта", которій производит большую часть куриного мяса в Украине. В 2014 году Косюк работал заместителем Главы Администрации Президента Украины.
30 декабря 2017 года Президент подписал закон, которым продолжается мораторий на покупку и продажу земель сельскохозяйственного назначения. За продление моратория проголосовало 236 депутатов, против - 48.
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