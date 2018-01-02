Земельный мораторий мешает развитию бизнеса, - Косюк

"Стало очень дорого расширять площади, которые мы обрабатываем"

Фото: latifundist.com

Мажоритарный акционер ПАО "Мироновский хлебопродукт" Юрий Косюк считает, что Земельный мораторий мешает развитию бизнеса.В комментарии изданию Bloomberg Юрий Косюк заявил, что пока цены на зерно будут оставаться низкими и земельный мораторий в силе,"Мироновский хлебопродукт" вряд ли будет расширять земельный банк.

"С текущим уровнем цен на зерно, стоимостью аренды земли, и головной болью, связанной с продлением договоров аренды, стало очень дорого расширять площади, которые мы обрабатываем", - добавил Косюк.

"Мироновский хлебопродукт" за 9 месяцев 2017 получил чистую прибыль в размере $ 257 млн благодаря значительному росту цен на курятину и дотациям, полученным из государственного бюджета. Ранее "Экономическая правда" сообщала, что за 9 месяцев 2017года холдинг Косюка получил 1,25 млрд грн дотаций из государственного бюджета.

Юрий Косюк является мажоритарным акционером "Мироновского хлебопродукта", которій производит большую часть куриного мяса в Украине. В 2014 году Косюк работал заместителем Главы Администрации Президента Украины.

30 декабря 2017 года Президент подписал закон, которым продолжается мораторий на покупку и продажу земель сельскохозяйственного назначения. За продление моратория проголосовало 236 депутатов, против - 48.