Двухлетняя отсрочка уплаты НДС при импорте оборудования вступила в силу

Двухлетняя отсрочка уплаты НДС при импорте оборудования вступила в силу

Сегодня, 1 января 2018, вступила в силу рассрочка на 24 месяца уплаты налога на добавленную стоимость (НДС) при импорте уникального оборудования для бизнеса.

Об этом сказано в сообщении пресс-службы правительства.

По информации правительства, принятая норма будет действовать до 2020 года и будет вводиться по каждому конкретному производства по заявлению.

При этом, уточнили в пресс-службе спектр производств, которые могут воспользоваться возможностью отсрочки НДС, довольно широк и распространяется на предприятия машиностроительной, металлургической, легкой промышленности, переработке агросырья и продовольствия.

Напомним, ранее сообщалось, с 1 января 2018 года, в случае вступления в силу, систему рисков с НДС приостановят на два месяца, в течение которых Кабмин должен определить новый порядок действия системы блокировки налоговых накладных.


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