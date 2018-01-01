Каталония потеряла около 1 миллиарда евро за попытку отделения от Испании
Министр экономики Испании Луис де Гиндос оценил потери от кризиса, который возник вследствие желания Каталонии получить независимость от Испании, в примерно 1 миллиард евро.
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В частности, министр сообщил, что это произошло вследствие замедления экономики Каталонии после спорного референдума о независимости 1 октября 2017 года. Сейчас это самая высокая озвученная сумма ущерба. Гиндос также заявил, что экономический рост в Каталонии в четвертом квартале замедлился с 0,9% до 0,4%.
"У Каталонии был более высокий уровень экономического роста, чем в Испании, она была одним из драйверов испанской экономики.
Однако в четвертом квартале она стала обузой", - сказал министр. К тому же он призвал сепаратистов отказаться от "односторонних путей" и сосредоточиться на "основных потребностях" каталонского общества.
Напомним, в результате неопределенности в Каталонии более 3 тысяч компаний перенесли свои офисы в другое место.
В ходе состоявшихся 21 декабря выборов в местные органы власти Каталонии убедительную победу одержал так называемый «блок партий суверенитета», выступающих за полную независимость региона. Находящийся в Бельгии бывший каталонский президент Карлес Пучдемон заявил, что «результаты выборов победой Каталонской республики над испанским государством».
Ранее в ходе референдума 1 октября нынешнего года 90% каталонцев выступили за независимость от Испании. Испанский Верховный Суд объявил плебисцит незаконным и постановил арестовать Женералитет (правительство) автономии по обвинению в сепаратизме.
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01.01.2018 18:26