Каталония потеряла около 1 миллиарда евро за попытку отделения от Испании

Министр экономики Испании Луис де Гиндос оценил потери от кризиса, который возник вследствие желания Каталонии получить независимость от Испании , в примерно 1 миллиард евро.

Об этом сообщает BBC.

В частности, министр сообщил, что это произошло вследствие замедления экономики Каталонии после спорного референдума о независимости 1 октября 2017 года. Сейчас это самая высокая озвученная сумма ущерба. Гиндос также заявил, что экономический рост в Каталонии в четвертом квартале замедлился с 0,9% до 0,4%.

"У Каталонии был более высокий уровень экономического роста, чем в Испании , она была одним из драйверов испанской экономики.

Однако в четвертом квартале она стала обузой", - сказал министр. К тому же он призвал сепаратистов отказаться от "односторонних путей" и сосредоточиться на "основных потребностях" каталонского общества.

Напомним, в результате неопределенности в Каталонии более 3 тысяч компаний перенесли свои офисы в другое место.

В ходе состоявшихся 21 декабря выборов в местные органы власти Каталонии убедительную победу одержал так называемый «блок партий суверенитета», выступающих за полную независимость региона. Находящийся в Бельгии бывший каталонский президент Карлес Пучдемон заявил, что «результаты выборов победой Каталонской республики над испанским государством».