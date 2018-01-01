Украина возглавила рейтинг Financial Times

Издание признало Украину лидером в улучшении делового климата, утверждает премьер.

Издание Financial Times признало Украину первой среди мировых стран по улучшению делового климата с 2010 года.

Об этом у себя в Facebook сообщил премьер-министр Владимир Гройсман.

По его словам, рейтинг строился по показателям темпа развития.

В рейтинге Украина занимает первое место - ее климат улучшился на 24,21 пункта на фоне общего результата 63,9.

"После нашей страны в списке обозначены Узбекистан (23,59), Беларусь (22,25). РоSSия находится на 5-й строчке рейтинга. В список вошли даже такие страны как Казахстан, Македония, Польша , Сербия, Таджикистан , Молдова, Чехия, Словения", – отметил премьер.

Напомним, по прогнозам аналитиков, экономикаУкраины в 2018 году продолжит восстанавливаться после глубокого падения в 2014-2015 годах и даже и ускорит свой рост до 3% по сравнению с 2016 и 2017 годами.