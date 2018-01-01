Закон о финансовой отчетности вступил в силу

В Украине вступил в силу закон № 2164-VIII О внесении изменений в Закон Украины "Про бухгалтерский учет и финансовую отчетность в Украине" относительно усовершенствования некоторых положений.

Об этом сообщает 112.ua.

Закон устанавливает для целей составления финансовой отчетности критерии отнесения предприятий к микро-, малым, средним и крупным. Предприятие должно соответствовать двум из трех указанных критериев:

микро - балансовая стоимость активов - до 350 тыс евро, чистый доход - до 700 тыс евро, среднее количество работников - до 10 человек,

малые - балансовая стоимость активов - до 4 млн евро, чистый доход - до 8 млн евро, среднее количество работников - до 50 человек,

средние - балансовая стоимость активов - до 20 млн евро, чистый доход - до 40 млн евро, среднее количество работников - до 250 человек,

большие - балансовая стоимость активов - свыше 20 млн евро, чистый доход - свыше 40 млн евро, среднее количество работников - более 250 человек.

Вводится понятие "предприятия, представляющие общественный интерес". Это эмитенты ценных бумаг, ценные бумаги которых допущены к биржевым торгам, банки, страховщики, негосударственные пенсионные фонды, другие банки (кроме тех, которые относятся к микропредприятиям и малым предприятиям), также предприятия, которые данный закон определяет как большие. Такие предприятия должны составлять отчетность по международным стандартам и создать бухгалтерскую службу как минимум из двух человек во главе с главным бухгалтером (кроме негосударственных пенсионных фондов и институтов совместного инвестирования). При этом главный бухгалтер должен иметь высшее экономическое образование и стаж работы в сфере финансов от 3 лет.

Предполагается, что существенные недостатки в документах о хозяйственной операции - не основание для ее непризнания, если можно идентифицировать участников, дату, название предприятия, содержание и объем операции.

Для микро-, малых предприятий, предпринимательских обществ и представительств иностранных субъектов хозяйственной деятельности, кроме тех, которые обязаны составлять финансовую отчетность по международным стандартам, устанавливается сокращенная по показателям финансовая отчетность в составе баланса и отчета о финансовых результатах.

Первым отчетным периодом, за который предприятия, которые обязаны применять международные стандарты, подают финансовую отчетность на основании таксономии по международным стандартам в электронной форме, является 2019 год. Предприятия имеют право так предоставить финансовую отчетность и в 2018 году.

Напомним, Верховная Рада приняла данный закон 5 октября 253 голосами.