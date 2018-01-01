Украинские силовики задержали сухогруз с контрабандой сигарет в Черном море

Судно следовало из Абхазии в Болгарию.

31 декабря в Черном море возле Одессы украинские правоохранители задержали сухогруз IBRAHIM USTAOGLU I под флагом Танзании, которое шло из грузинского города Очамчира (Абхазия) в болгарскую Варну.

Как сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины, СБУ получила информацию, что на судне может находиться контрабанда. Сухогруз остановили в 11,5 мили от Курортного и под конвоем кораблей Военно-морских сил Украины доправили в порт "Одесса".

При проверке на судне нашли 1737 ящиков сигарет без акцизных марок. Документов на груз не было.

Фото: dpsu.gov.ua
Фото: dpsu.gov.ua
Фото: dpsu.gov.ua
Фото: dpsu.gov.ua

Кроме того, выяснилось, что у двух из одиннадцати членов экипажа нету паспортов моряка.

На капитана судна составили админпротокол, судно задержали.

Напомним, что на прошлой неделе налоговая милиция Государственной фискальной службы обнаружила контрабанду сигарет на 15 миллионов гривен в Одесской области.


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