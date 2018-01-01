В Украине стартовал первый этап монетизации субсидий

Для обычных граждан это решение пока ничего не меняет.

В Украине стартовал первый этап монетизации субсидий
Фото: gde.kg

В Украине с 1 января стартовал первый этап монетизации субсидий на уровне предприятий - поставщиков услуг. Для обычных граждан это решение пока ничего не меняет.

Согласно постановлению Кабинета министров предлагается новый механизм выделения средств субвенции из государственного бюджета городским бюджетам на предоставление льгот и жилищных субсидий населению для оплаты энергоносителей и жилищно-коммунальных услуг и отмену механизма клиринговых расчетов.

Механизм предусматривает, что главные распорядители средств местных бюджетов ежемесячно готовят и отправляют информацию о суме начисленных льгот и жилищных субсидий для райгосадминистраций, исполкомов городских советов и объединенных территориальных общин (районным и местным властям) до 14 числа.

Параллельно с этим предприятия, которые предоставляют услуги по поставке электричества, природного газа и других жилищно-коммунальных услуг, ежемесячно отправляют информацию о фактическом объеме потребленных услуг населением, но не больше объемов начисленных суммы льгот и субсидий, для районных и местных властей до 14 числа.

В свою очередь финансовые органы районных и местных властей ежемесячно до 19 числа отправляют эту информацию в Министерство финансов, которое в двухдневный срок обобщает полученную информацию и передает ее в Государственную казначейскую службу.

Дальше Госказначейство ежемесячно до 24 числа перечисляет средства для главных распорядителей средств городских бюджетов, которые в течение двух дней перечисляют для предприятий, которые предоставляют соответственные услуги для населения (поставка электричества, природного газа или жилищно-коммунальных услуг).

Полученные средства предприятие может потратить только по целевому назначению, то есть на оплату природного газа, электричества или других энергоносителей.

Напомним, что Украина взяла на себя обязательства перед Международным валютным фондом монетизировать жилищные субсидии и льготы для того, чтобы частные газовые трейдеры могли конкурировать с Национальной акционерной компанией "Нафтогаз Украины" в поставках газа населению.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Финансы

←+Ctrl+→

Интересные новости
Биткоин на пороге «момента истины», - BloombergБиткоин на пороге «момента истины», - Bloomberg
Цены на электричество в Германии на Рождество стали отрицательнымиЦены на электричество в Германии на Рождество стали отрицательными
В аэропорту "Борисполь" снесут два терминала и построят пять, – коммерческий директорВ аэропорту "Борисполь" снесут два терминала и построят пять, – коммерческий директор
Специалисты инвестбанка Morgan Stanley предполагают крах биткойнаСпециалисты инвестбанка Morgan Stanley предполагают крах биткойна
Суд наложил арест на счета банка «Кристалбанк»: вкладчики не могут снять деньги с банкоматов (ФОТО)Суд наложил арест на счета банка «Кристалбанк»: вкладчики не могут снять деньги с банкоматов (ФОТО)
Блок рекламы


Похожие новости
В Украине вводят ежегодную оценку устойчивости банковВ Украине вводят ежегодную оценку устойчивости банков
ЕБРР выделил 150 млн евро для строительства колеи в УкраинеЕБРР выделил 150 млн евро для строительства колеи в Украине
В Украине поднялись цены на бензин и газВ Украине поднялись цены на бензин и газ
В Украине вырос «зеленый» тарифВ Украине вырос «зеленый» тариф
Перед Новым годом в Украине подскочили цены на мандариныПеред Новым годом в Украине подскочили цены на мандарины
С 1 января в Украине введут монетизацию субсидийС 1 января в Украине введут монетизацию субсидий
В Украине еще один банк самоликвидировалсяВ Украине еще один банк самоликвидировался
В Украине выросла задолженность по выплате зарплатыВ Украине выросла задолженность по выплате зарплаты
Монетизацию субсидий в Украине перенесли на полгодаМонетизацию субсидий в Украине перенесли на полгода
В 2017 году в Украине на 37,1% выросла средняя заработная плата, – РеваВ 2017 году в Украине на 37,1% выросла средняя заработная плата, – Рева
Последние новости
Подгружаем последние новости