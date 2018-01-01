В Украине стартовал первый этап монетизации субсидий

Для обычных граждан это решение пока ничего не меняет.

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В Украине с 1 января стартовал первый этап монетизации субсидий на уровне предприятий - поставщиков услуг. Для обычных граждан это решение пока ничего не меняет.

Согласно постановлению Кабинета министров предлагается новый механизм выделения средств субвенции из государственного бюджета городским бюджетам на предоставление льгот и жилищных субсидий населению для оплаты энергоносителей и жилищно-коммунальных услуг и отмену механизма клиринговых расчетов.

Механизм предусматривает, что главные распорядители средств местных бюджетов ежемесячно готовят и отправляют информацию о суме начисленных льгот и жилищных субсидий для райгосадминистраций, исполкомов городских советов и объединенных территориальных общин (районным и местным властям) до 14 числа.

Параллельно с этим предприятия, которые предоставляют услуги по поставке электричества, природного газа и других жилищно-коммунальных услуг, ежемесячно отправляют информацию о фактическом объеме потребленных услуг населением, но не больше объемов начисленных суммы льгот и субсидий, для районных и местных властей до 14 числа.

В свою очередь финансовые органы районных и местных властей ежемесячно до 19 числа отправляют эту информацию в Министерство финансов, которое в двухдневный срок обобщает полученную информацию и передает ее в Государственную казначейскую службу.

Дальше Госказначейство ежемесячно до 24 числа перечисляет средства для главных распорядителей средств городских бюджетов, которые в течение двух дней перечисляют для предприятий, которые предоставляют соответственные услуги для населения (поставка электричества, природного газа или жилищно-коммунальных услуг).

Полученные средства предприятие может потратить только по целевому назначению, то есть на оплату природного газа, электричества или других энергоносителей.

Напомним, что Украина взяла на себя обязательства перед Международным валютным фондом монетизировать жилищные субсидии и льготы для того, чтобы частные газовые трейдеры могли конкурировать с Национальной акционерной компанией "Нафтогаз Украины" в поставках газа населению.