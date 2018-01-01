Украина увеличила экспорт электроэнергии на 35%

Украина увеличила экспорт электроэнергии на 35%

Украина в январе-ноябре 2017 года увеличила экспорт электроэнергии на 34,4% (на 1 млрд 203,8 млн кВт-ч) по сравнению с аналогичным периодом 2016 года – до 4 млрд 707,6 млн кВт-ч.

Об этом сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в Министерстве энергетики и угольной промышленности.

Поставки электроэнергии с "энергоострова Бурштынской ТЭС" в направлении Венгрии, Словакии и Румынии возросли на 6,9% (на 183,9 млн кВт-ч) – до 2 млрд 848,9 млн кВт-ч.

Поставки электроэнергии в Польшу снизились на 6,6% (на 54,9 млн кВт-ч) – до 780,1 млн кВт-ч.

Поставки электроэнергии в Молдову составили 1 млрд 78,6 млн кВт-ч против 3,7 млн кВт-ч за 11 месяцев прошлого года.

В Беларусь и РоSSию в январе-ноябре прошлого и текущего годов украинская электроэнергия не экспортировалась.

При этом в ноябре 2017 года экспорт украинской электроэнергии составил 258,6 млн кВт-ч, что на 22,3% (на 74,3 млн кВт-ч) меньше, чем в ноябре-2016.

Напомним, ранее сообщалось, экспорт товаров из Украины за январь-октябрь 2017 года вырос на 20,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достиг 35,18 млрд долларов.




!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Финансы

←+Ctrl+→

Интересные новости
Биткоин на пороге «момента истины», - BloombergБиткоин на пороге «момента истины», - Bloomberg
Цены на электричество в Германии на Рождество стали отрицательнымиЦены на электричество в Германии на Рождество стали отрицательными
В аэропорту "Борисполь" снесут два терминала и построят пять, – коммерческий директорВ аэропорту "Борисполь" снесут два терминала и построят пять, – коммерческий директор
Специалисты инвестбанка Morgan Stanley предполагают крах биткойнаСпециалисты инвестбанка Morgan Stanley предполагают крах биткойна
Суд наложил арест на счета банка «Кристалбанк»: вкладчики не могут снять деньги с банкоматов (ФОТО)Суд наложил арест на счета банка «Кристалбанк»: вкладчики не могут снять деньги с банкоматов (ФОТО)
Блок рекламы


Похожие новости
Украина возглавила рейтинг Financial TimesУкраина возглавила рейтинг Financial Times
Украина уменьшила запасы газа в ПХГ до 14,81 миллиарда кубовУкраина уменьшила запасы газа в ПХГ до 14,81 миллиарда кубов
С начала года Украина увеличила добычу газа на 3,9% до 18,9 миллиарда кубометровС начала года Украина увеличила добычу газа на 3,9% до 18,9 миллиарда кубометров
Украина в 2017 году увеличила добычу газа почти на 4%Украина в 2017 году увеличила добычу газа почти на 4%
В Минэнерго заявили об увеличении производства электроэнергии в странеВ Минэнерго заявили об увеличении производства электроэнергии в стране
Украина ввела антидемпинговые пошлины на роSSийскую арматуруУкраина ввела антидемпинговые пошлины на роSSийскую арматуру
Порошенко: Украина готова возобновить закупки роSSийского газаПорошенко: Украина готова возобновить закупки роSSийского газа
Украина срочно нуждается во внесении поправок в закон об экспортно-кредитном агентствеУкраина срочно нуждается во внесении поправок в закон об экспортно-кредитном агентстве
Экспорт золота из Украины останется под запретомЭкспорт золота из Украины останется под запретом
Аграрный фонд увеличил экспорт муки на 70%, - гендиректорАграрный фонд увеличил экспорт муки на 70%, - гендиректор
Последние новости
Подгружаем последние новости