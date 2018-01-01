Украина увеличила экспорт электроэнергии на 35%
Украина в январе-ноябре 2017 года увеличила экспорт электроэнергии на 34,4% (на 1 млрд 203,8 млн кВт-ч) по сравнению с аналогичным периодом 2016 года – до 4 млрд 707,6 млн кВт-ч.
Об этом сообщили агентству
Поставки электроэнергии с "энергоострова Бурштынской ТЭС" в направлении Венгрии, Словакии и Румынии возросли на 6,9% (на 183,9 млн кВт-ч) – до 2 млрд 848,9 млн кВт-ч.
Поставки электроэнергии в Польшу снизились на 6,6% (на 54,9 млн кВт-ч) – до 780,1 млн кВт-ч.
Поставки электроэнергии в Молдову составили 1 млрд 78,6 млн кВт-ч против 3,7 млн кВт-ч за 11 месяцев прошлого года.
В Беларусь и РоSSию в январе-ноябре прошлого и текущего годов украинская электроэнергия не экспортировалась.
При этом в ноябре 2017 года экспорт украинской электроэнергии составил 258,6 млн кВт-ч, что на 22,3% (на 74,3 млн кВт-ч) меньше, чем в ноябре-2016.
Напомним, ранее сообщалось, экспорт товаров из Украины за январь-октябрь 2017 года вырос на 20,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достиг 35,18 млрд долларов.
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