Минимальная зарплата выросла на 523 гривны

Прожиточный минимум с 1 января составляет 1700 гривен.

Минимальная зарплата выросла на 523 гривны
Фото: Сергей Нужненко

В Украине с 1 января 2018 года минимальная заработная плата увеличивается на 523 грн (16,3%) до 3723 грн.

Это предусмотрено законом о государственном бюджете на 2018 год.

В нем прописано, что с 1 января минималка составляет 3723 гривны или 22,41 гривны при часовой оплате.

Прожиточный минимум с 1 января составляет 1700 гривен.

Напомним, президент Петр Порошенко раньше заявил, что во второй половине 2018 года минимальная зарплата в Украине может увеличиться до 4100 гривен.

При этом главный экономический советник премьер-министра Иван Миклош предупредил, что повышать и дальше "минималку" высокими темпами опасно: "Когда намерения выше, чем позволяет экономика, это будет иметь негативные последствия".


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