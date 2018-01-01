Минимальная зарплата выросла на 523 гривны
Прожиточный минимум с 1 января составляет 1700 гривен.
В Украине с 1 января 2018 года минимальная заработная плата увеличивается на 523 грн (16,3%) до 3723 грн.
Это предусмотрено законом о государственном бюджете на 2018 год.
В нем прописано, что с 1 января минималка составляет 3723 гривны или 22,41 гривны при часовой оплате.
Прожиточный минимум с 1 января составляет 1700 гривен.
Напомним, президент Петр Порошенко раньше заявил, что во второй половине 2018 года минимальная зарплата в Украине может увеличиться до 4100 гривен.
При этом главный экономический советник премьер-министра Иван Миклош предупредил, что повышать и дальше "минималку" высокими темпами опасно: "Когда намерения выше, чем позволяет экономика, это будет иметь негативные последствия".
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Финансы
01.01.2018 18:23