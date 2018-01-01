Биткоин на пороге «момента истины», - Bloomberg

Главный экономист крупнейшей европейской компании по управлению активами Allianz Мохамед Эль-Эриан уверен, что в ближайшее время для биткоина наступит «момент истины».

Финансист связывает это с коррекцией, которую недавно испытала первая криптовалюта после запуска BTC-фьючерсов. Свою точку зрения он высказал в авторской колонке на Bloomberg, передает forklog.com

По словам Эль-Эриана, сейчас криптовалютный рынок находится на «историческом распутье»: 2017 год стал прорывным для индустрии, а цена биткоина выросла с $1000 до почти $20 000, после чего началась заметная коррекция. Так, на момент публикации средневзвешенный курс BTC, по данным Coinmarketcap, составляет около $14 450 — заметно ниже исторического рекорда в $20 089, поставленного 17 декабря.

И хотя для биткоина такая ситуация привычна (среднестатистически монета опускается в цене на 30% каждые два месяца), Эль-Эриан отметил, что это стало самой большой коррекцией после запуска BTC-фьючерсов на американских биржах CBOE и CME Group.

«Эта резкая коррекция либо станет катализатором и еще больше подстегнет интерес институциональных трейдеров к новому рынку, либо станет ступенькой на пути к сдуванию этого исторического и выдающегося пузыря», — считает Эль-Эриан.

В сентябре бывший исполнительный директор PIMCO назвал «резонной» цену в $1300-2000 за один биткоин (примерно треть от реальной рыночной на тот момент), аргументируя это тем, что криптовалюта держится на преданной, но ограниченной базе инвесторов. Тогда финансист также отметил, что биткоин привлек гораздо меньше правительственного внимания и вмешательства, чем ожидалось.

Финансовые аналитики также заявляли, что регулятивные меры китайского правительства станут «смертельным ударом» для биткоина. Как показала практика, криптовалюты спокойно продолжили расти в цене и после всех запретов в Поднебесной.

Эль-Эриан считает, что «здоровая» коррекция устранит «иррациональное изобилие», а также предоставит институциональным инвесторам привлекательную «точку входа» в рынок криптовалют