Вырубка лесов в Карпатах привела к серьезным последствиям для экосистемы Украины, - эколог

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Хищническая вырубка леса в Карпатах негативно отобразилась не только на масштабности паводков в регионе, но и на климате и экосистеме всей Украины.

Об этом в эфире ObozTv заявила глава Всеукраинской экологической лиги Татьяна Тимочко.

Уже на протяжении 20 лет Украина, западные регионы страны, страдают от паводков. И их масштабы могли бы быть значительно меньше. Это природное явление: увеличивается количество осадков, воды в реках, и они разливаются в своих поймах. Но если река застроена, забита ее проточность, если строятся малые ГЭСы, то масштабы наводнений увеличиваются», — констатировала она.

По ее словам, лесистость Карпат помогала растянуть на всю весну таяние снега в горах.

«Самое страшное от вырубки целых склонов – эти леса забирали на себя влагу. Например, если зимой там выпадал снег, то только в мае он там начинал таять. То есть, корневая систем леса надолго задерживала влагу, вся вода под первыми лучами солнца не слетала в реки», — отметила эколог.

Также Тимочно подчеркнула важность Карпат для всей Украины.

«Вырубка лесов – это существенная проблема не только карпатского региона. Карпаты – это климатообразующий фактор всей Украины. Влажный карпатский воздух потом Полесьем переходит на восток и юг. Откуда черноземы берут влагу? Уничтожая карпатские леса, мы уничтожаем не только Карпатам, а уничтожаем всю страну», — подытожила она.


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