В американский сэконд-хенд сдали пальто со спрятанной суммой 17 тысяч долларов

В американский сэконд-хенд сдали пальто со спрятанной суммой 17 тысяч долларов

В американском городе Даллас, штат Техас, женщина сдала в еврейский магазин секонд-хенда старое пальто, в кармане которого, как оказалось, лежали 17 тысяч 50 долларов наличными.

Об этом сообщает «Лига.net» со ссылкой на газету «Algemeiner».

Четыре банковских конверта с деньгами обнаружила сотрудница магазина, осматривавшая пальто. Сопоставив имя, написанное на одном из конвертов, с базой данных дарителей магазина, менеджеры выяснили, что пальто сдала 78-летняя женщина Шери, а одежда принадлежала ее покойному мужу.

Узнав о находке, вдова очень удивилась, так как ничего не знала об этих деньгах, отложенных, вероятно, ее супругом. Шери также отметила, что после смерти мужа в январе 2017 года она оказалась в тяжелом финансовом положении из-за нехватки денег для оплаты счетов.

Магазин передал вдове всю найденную сумму. Та в свою очередь отблагодарила нашедшую деньги сотрудницу за честность, подарив ей тысячу долларов.




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