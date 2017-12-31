Путин договорился с олигархами о размещении облигаций, чтобы защитить их от санкций США

РоSSия США флаги

РоSSия намерена разместить еврооблигации, которые позволят вернуть скрытый за рубежом капитал и обезопасить его от новых возможных санкций.

Об этом сообщили источники Reuters. Также, информацию о том, что президент РоSSии Владимир Путин договорился о размещении облигаций с олигархами, написал в Twitter корреспондент Financial Times в Москве.

«Собрав всех олигархов, Путин объявил, что РоSSия выпустит облигации, которые позволят им вернуть капитал, скрытый за рубежом, предоставляя им возможность избежать новых санкций США», — написал корреспондент FT.

Источники Reuters отметили, что в последнее время значительно возрос спрос на запланированные еврооблигации. Начальный объем заявок на облигации, выпуск которых запланирован на следующий год, составлял 200 млн долларов. Сегодня же, по данным источника в государственном банке и Министерстве финансов РоSSии, спрос составляет около 3 миллиардов долларов.

Также отмечено, что правительство РоSSии отмечает, что условия выпуска еврооблигаций способствовать возвращению средств россиян. РоSSиянам будет предоставляться преимущество при продаже. Если спрос будет слишком высоким, Министерство финансов РоSSии увеличит предложение еврооблигаций и уменьшит запланированный объем внутренних заимствований.

По данным источников, рабочим названием этого выпуска еврооблигаций является «Березки», по имени олигарха Григория Березкина. Он признал, что он поддерживает идею введения такого специального долгового инструмента. Согласно информации Гэбриэла Закмана, доцента экономики из Калифорнийского университета в Беркли, россияне имели около 200 млрд финансов в оффшорах в 2014 году, что составило 10 процентов ВВП РоSSии в тот год. Правительство США в начале следующего года должно составить перечень лиц, подпадающих под санкции в соответствии с принятым в этом году закона США о расширении санкций.

Источник: RBC.ua


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