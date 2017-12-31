Телеканал "Эспрессо" сменил владельца

Конечным бенефициарным владельцем ATMOSPHERE ENTERTAINMENT, INC., которому тепер принадлежит 77,5% канала, является гражданин Украины Иван Жеваго.

Телеканал "Эспрессо" сменил владельца

30 декабря в структуре собственности телеканала "Эспрессо" произошли изменения, сообщает пресс-служба канала.

После подписания соответствующих соглашений Арсений Яценюк и Инна Авакова, которые владели 30% и 40% долей соответственно в уставном капитале ООО "Аста Финанс" (юридического лица, владеющего 100% ООО "Голдберри", которое осуществляет вещание под логотипом "Эспрессо") произвели отчуждение их в пользу иностранного предприятия ATMOSPHERE ENTERTAINMENT, INC., зарегистрированного в штате Нью-Йорк (США). Также указанное иностранное предприятие приобрело часть доли Ларисы Княжицкой в уставном капитале ООО "Астра Финанс" в размере 7,5%.

В результате реализованных сделок Лариса Княжицкая остается опосредованным владельцем 22,5% телеканала "Эспрессо", 77,5% опосредованно владеет иностранное предприятие ATMOSPHERE ENTERTAINMENT, INC.

Конечным бенефициарным владельцем ATMOSPHERE ENTERTAINMENT, INC. является гражданин Украины Иван Жеваго.

Информация об изменениях в структуре собственности будет подана соответствующим уполномоченным органам в порядке, предусмотренном законодательством.

Телеканал "Эспрессо" уверяет, что указанные изменения не повлияют на редакционную политику.

Напомним, бывший премьер-министр Украины Арсений Яценюк стал совладеем телеканала "Эспрессо" в августе. В списке конечных бенефициаров "Астра Финанс" также были жена министра внутренних дел Инна Авакова и жена народного депутата Николая Княжицкого Лариса Княжицкая.

Ранее в декабре народный депутат Николай Княжицкий заявил, что его планирует выкупить народный депутат и миллиардер Константин Жеваго, который является крупнейшим рекламодателем на канале.

Телеканал "Эспрессо" создан осенью 2013 года. Его основателями выступили Лариса Княжицкая и бывший главный редактор еженедельника "Комментарии" Вадим Денисенко.

Напомним, что Яценюк, Аваков, Княжицкий - лидеры партии "Народный фронт".


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