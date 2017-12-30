11 финтех-стартапов с оценкой более $1 млрд

11. Clover Health — $1,2 млрд

Стартап Clover Health получил оценку в $1,2 млрд после того, как привлек инвестиции на сумму $130 млн в июне 2017 года. Это медицинская страховая компания, которая анализирует данные своих клиентов, чтобы улучшить их здоровье. Clover Health определяет потенциальные заболевания у людей, чтобы предотвратить осложнения. За историю существования компании, она суммарно привлекла $425 млн. , пишут AIN.UA

10. Kabbage — $1,3 млрд

Стартап Kabbage получил миллиардную оценку благодаря привлеченным $250 млн в августе этого года. Kabbage — автоматизированная платформа для выдачи займов малому и среднему бизнесу. Компания существует с 2009 года и за это время привлекла суммарно $1,35 млрд. Сейчас у Kabbage более 100 000 клиентов, которым было выдано займов на сумму $3,5 млрд.

Сотрудники Kabagge

9. Robinhood — $1,3 млрд

Robinhood — популярная среди миллениалов трейдинговая платформа с нулевой комиссией. Суммарно стартап привлек $176 млн — это достаточно много, учитывая, что изначально компании отказали 75 венчурных капиталистов.

8. AvidXchange — $1,4 млрд

AvidXchange присоединилась к клубу «единорогов» также в этом году, после того, как подняла раунд в размере $300 млн в июне. AvidXchange работает над платежными решениями для среднего бизнеса. С момента основания в 2002 году компания суммарно привлекла $545 млн.

7. Coinbase — $1.6 млрд

В августе 2017 года Coinbase привлек $108 млн и получил оценку в $1,6 млрд. Это один из крупнейших обменников криптовалюты, который позволяет покупать и продавать биткоин, эфир и другие цифровые монеты. С момента основания, 2012 года, сервис привлек $217 млн. Приложение Coinbase после бума криптовалют в декабре 2017 года даже вырвалось на топовые позиции загрузок в App Store.

6. Apttus — $1,9 млрд

После привлечения инвестиций в сентябре 2017 года компания Apttus получила оценку в $1,9 млрд. Apttus работает над решениями, основанными на искусственном интеллекте, которые позволяют быстрее и эффективнее заключать контракты. Впервые компанию профинансировали в 2013 году — с тех пор она привлекла инвестиции на сумму $329 млн.

5. Avant — $2 млрд

Сотрудники Avant

Avant использует технологии искусственного интеллекта и данные клиентов, чтобы устанавливать для пользователей оптимальные процентные ставки. В последний раз компания привлекла инвестиции в сентябре 2015 года в размере $325 млн и тогда была оценена в $2 млрд. Несмотря на то что Avant — пятая финтех-компания в США по оценке, в последние годы она перетерпела ряд трудностей. В июне 2016 года Avant уволила часть сотрудников и уменьшила вдвое ежемесячный размер выдаваемых кредитов.

4. Oscar — $2.7 млрд

Oscar получила оценку в размере $2,7 млрд после того, как привлекла $400 млн в феврале 2016 года. Компания занимается продажей индивидуальных страховок. Как отмечает Business Insider, Oscar получила популярность на фоне медицинской реформы, известной как Obamacare, и гиг-экономике.

3. Credit Karma — $3,5 млрд

Credit Karma — финансовая компания, которая предоставляет различные бесплатные кредитные скоринги и отчеты. В 2015 году ее оценили в $3,5 млрд после привлечения инвестиций в размере $175 млн.

2. SoFi — $4,4 млрд

SoFi получила оценку в $4,4 млрд в рамках раунда финансирования в феврале 2017 года, когда компания привлекла $500 млн. За время существования компания суммарно привлекла более $2 млрд. SoFi специализируется на рефинансировании студенческих займов и выдаче ипотек.

1. Stripe — $9,2 млрд