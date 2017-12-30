Белорусскую криптовалюту «талер» собираются вывести на биржу в январе

Белорусскую криптовалюту «талер» собираются вывести на биржу в январе

Создатели первой белорусской криптовалюты - талера - в январе 2018 года планируют вывести ее на международные биржи.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

"В январе мы выйдем на первые международные биржи", - сообщил один из создателей талера Сергей Лавриненко на пресс-конференции в Минске.

Кроме того, по его словам, листинг талера планируется и на белорусских биржах, которые вскоре появятся с реализацией декрета "О развитии цифровой экономики". "Более того, мы с нашей командой сами принимаем участие в создании одной из серьезных бирж", - отметил Лавриненко.

Еще один создатель талера Денис Лавникевич сообщил, что первые транзакции с талером были проведены в середине сентября текущего года. По его информации, общая капитализация уже намайненых талеров (это около 3 млн) на данный момент превысила $1 млн. За последние несколько недель курс талера колебался со считанных центов до доллара. "И дальше он будет только дорожать, это необратимый процесс", - считает он.

В то же время создатели белоруской криптовалюты подчеркнули, что данный проект не коммерческий.

По словам Лавникевича, главная цель заключалась в том, чтобы "дать стране современный финансовый инструмент, который позволит ей оставаться в русле современных тенденций", создать сообщество энтузиастов, а также проверить и подтвердить собственные компетенции в сфере блокчейна.

Первые проекты по программам лояльности с партнерами, по словам Лавриненко, планируется запустить в феврале. При этом он отметил, что этот прогноз оптимистичный ввиду отсутствия на данный момент соответствующей нормативной базы под декрет. "Но мы ожидаем, что регулятор какую-то свою позицию по законодательству уже к тому времени сформирует и в какой-то форме ее выразит, чтобы мы понимали, что остаемся в правовом поле", - сказал он.

Как сообщалось, президент Белоруссии Александр Лукашенко в декабре подписал декрет "О развитии цифровой экономики", которым, в частности, в стране легализуются криптовалюты.




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