Бюджет-2018 подписан Порошенко

Президент Украины Петр Порошенко подписал закон о бюджете на 2018 год.



Об этом сообщается на сайте главы государства

Законом предусмотрены доходы на следующий год на уровне в 913,6 млрд грн, что на 142,3 млрд грн (18,5%) по сравнению с 2017 годом. Расходы на следующий ожидаются на уровне 988,6 млрд грн, что на 147,2 млрд грн (17,5%) по сравнению с 2017 годом.

Дефицит заложен на уровне 81,8 млрд грн (2,4% ВВП), а госдолг достигнет 1999,3 млрд грн - 60% ВВП против 63% в 2017 году.

Основныемакропоказатели, заложенные в бюджете:

рост реального ВВП - 3%;

номинальный ВВП - 3 332,2 млрд грн;

индекс потребительских цен (декабрь к декабрю предыдущего года) - 109%;

индекс цен производителей (декабрь к декабрю предыдущего года) - 110,3%;

уровень безработицы населения в возрасте 15-70 лет - 9,1%.

В бюджете заложен рост минимальной заработной платы до 3723 грн с 1 января 2018 года (с возможностью повышения до 4200 грн уже в первом квартале). Прожиточный минимум установлен на уровне 1700 грн с последующим повышением в течение года.

В проекте закона ко второму чтению были предусмотрены следующие расходы:

Минобороны - 86 млрд 17 млн 500 тыс грн;

Министерство внутренних дел - 65 млрд 988 млн 309,1 тыс. грн;

Служба безопасности Украины - 7 млрд 652 млн грн;

Генпрокуратура - 6 млрд 768 млн 863,4 тыс. грн, из них на САП - 116 млн 132,8 тыс. грн;

Главное управление разведки Минобороны Украины - 2 млрд 500 млн грн;

Нацполиция - 24 млрд 496 млн 380 тыс;

Обустройство границы - 500 млн грн;

Нацгвардия - 10 млрд 902 млн грн;

Служба внешней разведки Украины - 1 млрд 793 млн 300 тыс грн;

Министерство по вопросам временно оккупированных территорий - 193 млн 883,5 тыс. грн.

Министерство образования и науки Украины - 31 млрд 325 млн 620,6 тыс грн, в частности на Госслужбу качества образования - 30 млн 95,7 тыс грн;

Министерство здравоохранения - 26 млрд 542 млн 810,6 тыс. грн, в частности а на Нацслужбу здоровья Украины - 8 млрд 265 млн 518,5 тыс. грн;

Минсоцполитики - 150 млрд 137 млн 180,8 тыс. грн, в том числе в Пенсионный фонд - 139 млрд 313 млн 418,3 тыс. грн.

Госагентство автодорог Украины - 28 млрд 351 млн 516,1 тыс. грн;

ГосЧС - 11 млрд 234 млн грн;

Субсидии - 70 млрд 992 млн 648,2 тыс грн.

Верховный суд - 1 млрд 733 млн 100,9 тыс грн;

Конституционный суд - 182 млн 306,9 тыс. грн.

На аппарат Верховной Рады выделили 1 млрд 669 млн 657,4 тыс грн, в частности на работу канала "Рада" и газеты "Голос Украины" - 61 млн 550,9 тыс. грн;

Секретариат Кабмина получил 969 млн 293,6 тыс. грн, а газета "Правительственный курьер" - 4 млн 361,1 тыс. грн.

Государственный комитет телевидения и радиовещания - 1 млрд 76 млн 440,7 тыс. грн;

Министерство культуры - 6 млрд 373 млн 811,1 тыс. грн, в частности на Госкино - 520 млн 717 тыс грн и на Украинский институт национальной памяти - 57 млн 375,8 тыс грн;

Государственное космическое агентство Украины - 3 млрд 180 млн 33,2 тыс. грн;

Государственное бюро расследований - 651 млн 567,3 тыс. грн;

Национальная академия наук Украины - 4 млрд 496 млн 814,8 тыс грн.

Вместе с тем в документ трижды вносились изменения с голоса. В частности, на год освободили от уплаты НДС и акциза импорт автомобилей на электродвигателях.