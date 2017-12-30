В Таиланде мошенника приговорили к 13 тысячам лет заключения

Аферист выманил у вкладчиков финансовой пирамиды 160 млн долларов.

В Таиланде мошенника приговорили к 13 тысячам лет заключения
Фото: Dreamstime.com

Пудит Киттитрадилок из Таиланда задержан за организацию финансовой пирамиды и приговорен к более чем 13 тысячам лет лишения свободы. Об этом сообщает ВВС.

34-летний мошенник организовал сбор денег по схеме Чарльза Понци (организатор масштабных финансовых пирамид в США) и смог привлечь к вложениям около 40 тысяч человек. Инвесторы вложили в его компании более 160 млн долларов. Суд признал Киттитрадилока виновным по 2653 пунктам обвинений в мошенничестве. Благодаря чистосердечному признанию срок заключения сокращен вдвое, и мошеннику остается отбыть 6673 года наказания.

Скорее всего, осужденный не пробудет в заключении более 20 лет, потому что тайские законы не позволяют наказывать по этим статьям более чем на 10 лет.

Кроме того, его компании обязаны выплатить 2653 жертвам около 17 млн долларов с 7,5% годовых. Две компании, принадлежащие ему оценены в 20 млн долларов каждая.

Напомним, "Схема Понци" родилась в США еще в начале 20 века. Итальянский эмигрант Чарльз Понци обещал своим вкладчикам 50% прибыли в течение 45 дней (для сравнения: банки предоставляли по вкладам 5% годовых). За короткое время около 40 тысяч американцев клюнули на эту удочку, доверив мошеннику 15 млн долларов. По тем временам это были очень большие деньги.

Понци был арестован. В его банковском сейфе нашли чуть меньше 10 тысяч долларов, а на его вилле конфисковали 378 литров итальянского вина.


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