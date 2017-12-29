На Волыни задержали лесника за содействие реализации незаконно срубленных новогодних сосен

На Волыни задержали лесника за содействие реализации незаконно срубленных новогодних сосен

Правоохранители задержали мастера леса одного из государственных лесоохотничьих хозяйств Волынской области во время получения неправомерной выгоды в размере 5000 гривен.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Волынской области.

По данным ведомства, неправомерную выгоду он получил за беспрепятственное вывоз гражданином для дальнейшей реализации более 120 незаконно срубленных новогодних сосен.

Решается вопрос о сообщении мастеру леса о подозрении в получении неправомерной выгоды и незаконной порубке деревьев (уголовные правонарушения, предусмотренные ст. 368 и ст. 246 УК Украины).

Напомним, примерно за месяц появилась информация о новогодних елках от Гослесагентства. Эксперты уверили, что цены на деревья останутся на уровне 2016 года. То есть, по прогнозам, ель должна была стоить от 100 (метровая) до 400 (двухметровая) гривен за штуку.

Данные с рынков подтверждают эту информацию. В Киеве елку в среднем можно купить за 200-600 грн, в зависимости от размеров и пышности веток. Продавцы также предлагают купить елочные ветки, за них покупатель заплатит от 70 до 250 грн. Также в продаже есть венки, цена на которые варьируется от 50 до 100 грн.




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