Долг населения за коммуналку вырос до 27,1 миллиарда гривен

Долг украинцев по оплате услуг ЖКХ в ноябре вырос на 8,8% по сравнению с октябрем и составил 27,1 миллиарда гривен.

Соответствующие данные в пятницу, 29 декабря, привели в Государственной службе статистики без учета временно оккупированной территории Крыма и Севастополя и части зоны проведения АТО на востоке Украины.

В Госстате отметили, что в целом, в ноябре за жилкомуслуги уплатили 6,5 млрд грн, что с учетом погашения долгов по предыдущим периодам составило 70,6% от начисленной за этот месяц суммы.

Лучше всех услуги ЖКХ в ноябре оплачивали в Ивано-Франковской (145,3% с учетом погашения долгов предыдущих периодов), Черниговской (112%) и Винницкой (110,2%) областях.

Напомним, очередное новшество Рады для производителей упаковки сделает коммуналку еще дороже. в Украине снова заговорили о росте коммунальных платежей. Коммуналка может вырасти на 200 гривен после принятия в парламенте законопроекта №4028 "Про упаковку и отходы упаковки", который планируется в ближайшее время к рассмотрению

Вместе с тем, как отмечают народные избранники, документу №4028 есть альтернатива в виде целого пакета законов (№ 4835-д, 4836, 4837, 6602) о мусороперерабатывающей отрасли. Однако и там есть свои нюансы — стоимость утилизации упаковки будет закладываться в цену товара, поэтому коммуналка не вырастет, но подорожают те товары, чья упаковка нуждается в утилизации.