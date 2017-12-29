С начала года Украина увеличила добычу газа на 3,9% до 18,9 миллиарда кубометров

С начала года Украина увеличила добычу газа на 3,9% до 18,9 миллиарда кубометров

Добыча природного газа в Украине с начала года увеличилась на 3,9% (на 719,4 млн куб. м) по сравнению с аналогичным периодом 2016 года – до 18 млрд 999,4 млн куб. м.

Об этом сообщили в Министерстве энергетики и угольной промышленности, пишет Интерфакс-Украина.

 По данным министерства, предприятия Нафтогаза за 11 месяцев увеличили добычу газа на 2,8% (на 408,8 млн куб. м) – до 14 млрд 948,7 млн куб. м. В т.ч. числе Укргаздобыча увеличила добычу газа на 4,3% (на 580,3 млн куб. м) – до 13 млрд 929,2 млн куб. м, тогда как Укрнафта сократило на 15% (на 178,9 млн куб. м) – до 1 млрд 12,1 млн куб. м. В текущем году также зафиксирована добыча Черноморнафтогаза в объеме 7,4 млн куб. м газа.

Другие работающие в стране нефтегазодобывающие компании в январе-ноябре 2017-го нарастили добычу газа на 8,3% (на 310,6 млн куб. м) по сравнению с аналогичным периодом 2016-го – до 4 млрд 50,7 млн куб. м.

Самым крупным газодобытчиком стала Нефтегаздобыча – 1 млрд 519,79 млн куб. м (+2,2% к январю-ноябрю-2016).

Напомним, поставщики газа населению по PSO («газсбыты») по собственной инициативе включают в квитанции «рекомендуемый» платеж, являющийся необязательной предоплатой.

 «Еще раз о «рекомендуемом платеже» за газ за следующий месяц: включать его в платежки – собственная инициатива частных посредников – «сбытов», которым мы обязаны продавать газ (в рамках PSO — ред.). Потребители не обязаны делать эту предоплату», — отметили в пресс-службе НАК.

В «Нафтогзе Украины» подчеркнули, что неуплата «рекомендуемого платежа» не может рассматриваться как задолженность и не является основанием для прекращения газоснабжения.




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