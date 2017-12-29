В 2017 году Госкино профинансировало создание 106 фильмов на сумму 488 млн грн
Ведомство опубликовало отчет о работе в 2017 году.
Государственное агентство по вопросам кинематографии отчиталось о том, что удалось сделать за 2017-й год.
Отчет опубликован на фейсбук-странице главы Госкино Филиппа Ильенко.
Так, в нем говорится, что 488 600 000 грн, выделенных из бюджета по статье "создание и распространение национальных фильмов" ушли на финансирование 106 картин: 75 из них по государственному заказу (на 170 млн грн) и 31 – по договорам государственной поддержки (318 млн грн).
При этом в 2017 году при государственной поддержке завершено 45 фильмов – 17 игровых полнометражных, 12 короткометражных дебютов, 12 документальных и 4 короткометражных анимационных фильма.
11 млн грн Госкино направило на поддержку событий в сфере кино – организацию кинофестивалей и т.д. В частности, на кинофестиваль "Молодость" в этом году выделили 1,3 млн грн, на ОМКФ – 1 млн грн, на "Открытую ночь" – около 200 тыс грн, на "Чилдрен кинофест" – 300 тыс грн, на DocudaysUA – 286 150 грн.
420 тыс грн – на гранты Президента молодым кинематографистам; 5,3 млн – на финансирование Национального центра Довженко.
На спецсчет Госкино в этом году поступило 3 269 634 грн, что, согласно отчету, превышает план на 118%.
На следующий год на украинское кино из бюджета выделят 1 млрд грн – при этом 500 млн – по статьям Госкино, и 500 млн – по отдельной статьей "Создание фильмов патриотической направленности" в распоряжении Министерства культуры. Подробнее читайте в интервью Филиппа Ильенко LB.ua.
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