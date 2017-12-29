В 2017 году Госкино профинансировало создание 106 фильмов на сумму 488 млн грн

Ведомство опубликовало отчет о работе в 2017 году.

В 2017 году Госкино профинансировало создание 106 фильмов на сумму 488 млн грн
Фото: www.ukrkino.com.ua

Государственное агентство по вопросам кинематографии отчиталось о том, что удалось сделать за 2017-й год.

Отчет опубликован на фейсбук-странице главы Госкино Филиппа Ильенко.

Так, в нем говорится, что 488 600 000 грн, выделенных из бюджета по статье "создание и распространение национальных фильмов" ушли на финансирование 106 картин: 75 из них по государственному заказу (на 170 млн грн) и 31 – по договорам государственной поддержки (318 млн грн).

При этом в 2017 году при государственной поддержке завершено 45 фильмов – 17 игровых полнометражных, 12 короткометражных дебютов, 12 документальных и 4 короткометражных анимационных фильма.

Фото: Госкино

11 млн грн Госкино направило на поддержку событий в сфере кино – организацию кинофестивалей и т.д. В частности, на кинофестиваль "Молодость" в этом году выделили 1,3 млн грн, на ОМКФ – 1 млн грн, на "Открытую ночь" – около 200 тыс грн, на "Чилдрен кинофест" – 300 тыс грн, на DocudaysUA – 286 150 грн.

420 тыс грн – на гранты Президента молодым кинематографистам; 5,3 млн – на финансирование Национального центра Довженко.

На спецсчет Госкино в этом году поступило 3 269 634 грн, что, согласно отчету, превышает план на 118%.

На следующий год на украинское кино из бюджета выделят 1 млрд грн – при этом 500 млн – по статьям Госкино, и 500 млн – по отдельной статьей "Создание фильмов патриотической направленности" в распоряжении Министерства культуры. Подробнее читайте в интервью Филиппа Ильенко LB.ua.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Финансы

←+Ctrl+→

Интересные новости
В Кропивницком сгорел торговый ряд из четырех магазиновВ Кропивницком сгорел торговый ряд из четырех магазинов
Санкции не работают: Завод Фирташа в Крыму получает сырье из НорвегииСанкции не работают: Завод Фирташа в Крыму получает сырье из Норвегии
Цены на электричество в Германии на Рождество стали отрицательнымиЦены на электричество в Германии на Рождество стали отрицательными
Суд наложил арест на счета банка «Кристалбанк»: вкладчики не могут снять деньги с банкоматов (ФОТО)Суд наложил арест на счета банка «Кристалбанк»: вкладчики не могут снять деньги с банкоматов (ФОТО)
Состояние богатейших людей мира за год выросло на 1 триллион долларовСостояние богатейших людей мира за год выросло на 1 триллион долларов
Блок рекламы


Похожие новости
Украина в 2017 году увеличила добычу газа почти на 4%Украина в 2017 году увеличила добычу газа почти на 4%
Украинский фондовый рынок в 2017 году показал самый большой рост в миреУкраинский фондовый рынок в 2017 году показал самый большой рост в мире
Яблоки нового урожая в декабре почти вдвое дороже, чем в прошлом годуЯблоки нового урожая в декабре почти вдвое дороже, чем в прошлом году
Названы основные факторы, влияющие на мировую цену нефти в 2018 годуНазваны основные факторы, влияющие на мировую цену нефти в 2018 году
В 2017 году в Украине на 37,1% выросла средняя заработная плата, – РеваВ 2017 году в Украине на 37,1% выросла средняя заработная плата, – Рева
Сельское хозяйство возглавило ТОП-3 самых прибыльных отраслей 2017 годаСельское хозяйство возглавило ТОП-3 самых прибыльных отраслей 2017 года
Госгеокадастр: в 2017 году стоимость аренды госземель на торгах выросла до рекорднойГосгеокадастр: в 2017 году стоимость аренды госземель на торгах выросла до рекордной
В 2018 году «Укрзализныця» планирует приобрести 60 новых пассажирских вагоновВ 2018 году «Укрзализныця» планирует приобрести 60 новых пассажирских вагонов
Украинские IT-cпециалисты назвали главные события 2017 года: безвиз, блокировка «ВКонтакте» и биткоинУкраинские IT-cпециалисты назвали главные события 2017 года: безвиз, блокировка «ВКонтакте» и биткоин
Япония выделила рекордную сумму на оборонуЯпония выделила рекордную сумму на оборону
Последние новости
Подгружаем последние новости