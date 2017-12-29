Украина в 2017 году увеличила добычу газа почти на 4%

В январе–ноябре 2017 года добыча природного газа в Украине выросла на 3,9% (на 719,4 млн м3) по сравнению с аналогичным периодом 2016 года и составлял 18,999 млрд м3.

Об этом пишет «Интерфакс-Украина» со ссылкой на Министерство энергетики и угольной промышленности, – сообщает Гордон.

Результат пошуку зображень за запитом "фото газодобування"

Предприятия НАК «Нафтогаз Украины» в течение 11 месяцев увеличили добычу газа на 2,8% (на 408,8 млн м3) – до 14,948 млрд м3.

В частности, «Укргаздобыча» увеличило добычу газа на 4,3% (на 580,3 млн м3) – до 13,929 млрд м3, тогда как «Укрнафта» сократила на 15% (на 178,9 млн м3) – до 1,12 млрд м3.

Другие нефтегазодобывающие компании в январе–ноябре 2017-го нарастили добычу газа на 8,3% (на 310,6 млн м3) – до 4,5 млрд м3.


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