В Минэнерго заявили об увеличении производства электроэнергии в стране

Производство электроэнергии в Украине в январе-ноябре текущего года увеличилось на 1,1% (на 1 млрд 504,7 млн кВт-ч) по сравнению с аналогичным периодом 2016 года – до 140,603 млрд кВт-ч.

Об этом сообщили в Министерстве энергетики и угольной промышленности, пишет « Интерфакс-Украина ».

Как отмечается, атомные электростанции (АЭС) за 11 месяцев нарастили выработку электроэнергии на 7,1% – до 77 млрд 870,9 млн кВт-ч. В частности, производство электроэнергии на Запорожской АЭС составило 31 млрд 260,6 млн кВт-ч (+15,3% к январю-ноябрю 2016-го), Южно-Украинской – 15,662 млрд кВт-ч (-2,2%), Ривненской – 18 млрд 319,6 млн кВт-ч (+13,2%), Хмельницкой – 12 млрд 628,7 млн кВт-ч (-6,1%).

Тепловые электростанции (ТЭС), а также теплоэлектроцентрали (ТЭЦ) и когенерационные установки (КУ) снизили выработку на 8,7% – до 50 млрд 287,7 млн кВт-ч. В том числе, генкомпании ТЭС уменьшили производство 9,3% – до 40 млрд 860,2 млн кВт-ч, а ТЭЦ и КУ – на 6%, до 9 млрд 427,5 млн кВт-ч.

Гидро- и гидроаккумулирующие электростанции (ГЭС и ГАЭС) в январе-ноябре-2017 увеличили производство на 10,4% – до 9,328 млрд кВт-ч, тогда как блок-станции сократили выработку на 1,1% – до 1 млрд 372,4 млн кВт-ч.

Производство электроэнергии нетрадиционными источниками (ВЭС, СЭС, биомасса) за указанный период возросло на 21,7% – до 1,744 млрд кВт-ч.

Доля АЭС в структуре производства электроэнергии составила 55,38% (в январе-ноябре 2016 года – 52,29%), ТЭС, ТЭЦ и КУ – 35,77% (39,6%), ГЭС и ГАЭС – 6,63% (6,08%), блок-станций – 0,98% (1%), альтернативных источников – 1,24% (1,03%).

Производство электроэнергии в ОЭС Украины в ноябре 2017 года снизилось на 2% (на 290,3 млн кВт-ч) по сравнению с аналогичным месяцем 2016 года – до 13,899 млрд кВт-ч.

Кроме того, отпуск тепловой энергии за 11 месяцев 2017 года сократился на 11,6% (на 2 млн 324,2 тыс. Гкал) по сравнению с аналогичным периодом 2016 года – до 17 млн 674,5 тыс. Гкал.

Напомним, Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг в 2018 году повысит цену на электроэнергию почти на 16%.