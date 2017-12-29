Перед Новым годом в Украине подскочили цены на мандарины

Перед Новым годом в Украине подскочили цены на мандарины

На протяжении последнего года цены на мандарины в Украине выросли примерно на треть. По данным «Инфо-Шувар», если год назад килограмм мандаринов стоил 20-22 грн, то по состоянию на 28 декабря нынешнего года килограмм этих цитрусовых обойдется уже в 30-41 грн. Именно столько стоят мандарины на крупнейших оптовых рынках страны.

Об этом сообщает UBR.

Специалисты объясняют рост цен значительным снижением поставок мандаринов в текущем сезоне. По подсчетам экспертов «Инфо-Шувар», в период с октября по ноябрь 2017 года в Украину импортировали 39 тонн мандаринов, что на 8 тыс. тонн меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, передает Hyser.

Второе место по темпам роста цен среди цитрусовых заняли лимоны, которые на протяжении года прибавили в цене около 25%. Сейчас на украинских рынках они стоят от 35 грн до 41 грн за килограмм.

Также за последний год на 13% подскочили цены на апельсины, за которые сейчас просят от 28 грн до 45 грн за килограмм в зависимости от сорта и качества продукции.

Напомним, что по подсчетам председателя Ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко, лидером роста цен в гривневом эквиваленте среди продуктов питания в Украине стало сало, которое за последний год подорожало на 27 грн за килограмм. Второе место разделили свинина и сливочное масло: они стали дороже на 26 грн за кг. Дальше идет говядина, которая также прибавила в цене 26 грн за кг. Замыкает топ-5 мягкий сыр, подорожавший на 20 грн.




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